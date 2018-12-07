10. Ulusal Kariyerimin Kimyası İçin Geri Sayım Başladı!

10. Ulusal Kariyerimin Kimyası etkinliği 12 Aralık 2018’de YTÜ Davutpaşa Kongre Merkezi’nde kapılarını açıyor.

Kimya sektörünün önde gelenleri KARKİM‘de yeniden bir araya geliyor. Sektörün farklı alanlarından firmaların üst düzey yöneticileri ve profesyonelleri, ülke çapında kimya ve alt dallarıyla ilgilenen katılımcılarla dev salonda buluşmaya hazırlanıyor. “Türkiye’nin En Aktif İş ve Kariyer Kulübü” unvanlı Kalite ve Verimlilik Kulübü tarafından düzenlenen; teknik gezileri, zengin fuar alanı, işe alım simülasyonları, workshop’ları, interaktif içeriği ve 10. yılına özel birçok sürpriziyle Ulusal Kariyerimin Kimyası, 12 Aralık‘ta YTÜ Davutpaşa Kongre Merkezi‘nde kapılarını açıyor.

Seminerde yer alacak firmalar arasında Unilever, L’oreal, Pfizer ve Abdi İbrahim Otsuka bulunuyor. WebMasto‘nun da sponsor olarak destek verdiği etkinlikte; Santa Farma, Yves Rocher, Algida, Unilever, British Time, Penguen, Chemmedia, Scotty, LTB, Dimes, Efem Su, Nescafe gibi ürün ve etkinlik sponsorları yer alıyor.

Eğitici seminerleri, kariyerinize yön verebilecek staj imkanları sunan firma stantları, zengin ve dopdolu fuar alanı, farklı alanlarda yeni çözümler üretebileceğiniz ve ekip çalışması tecrübesi kazanabileceğiniz workshop’larıyla 10. Ulusal Kariyerimin Kimyası, binlerce üniversite öğrencisine ilham katabilecek içerikleri ile kariyer yollarına ışık tutmayı amaçlıyor.

Ücretsiz ve sertifikalı olan 10. Ulusal Kariyerimin Kimyası etkinliğine buraya tıklayarak kayıt olabilirsiniz.