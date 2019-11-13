16 İnçlik Yeni Macbook Pro (2019) Satışa Sunuldu

Bir süredir söylentiler ile gündeme gelen Apple’ın 16 inçlik Macbook Pro modeli artık satışa sunuldu.

Bir süredir söylentileri dolanan büyük ekranlı yeni Macbook Pro sonunda gün yüzüne çıktı. Apple‘ın daha önce piyasaya sürdüğü ve 2012 itibariyle satıştan kaldırdığı 17 inçlik Macbook modelinden sonraki en büyük ekran boyutuna sahip olma özelliği taşıyan 16-inç Macbook Pro modeli Türkiye dahil tüm dünyada satışa sunuldu.

Bir önceki 15-inç Macbook Pro modeli ile aynı fiyata sahip olan ve Türkiye’de 18.299 TL başlangıç fiyatı ile satışa sunulan 16-inç Macbook Pro, önceki modeller ile kıyaslandığında klavye, işlemci, ses sistemi ve ekran gibi konularda birçok yeniliği beraberinde getiriyor.

15-inç Macbook Pro’ya göre daha büyük ekran ve daha ince çıkıntıya sahip olan yeni Macbook Pro, bu kez 3072×1920 piksel çözünürlük ve 500 nit’e kadar parlaklık sunuyor.

16 inçlik yeni Macbook Pro modelinde klavye (Magic Keyboard) konusunda birçok kişinin şikayetçi olduğu kelebek (butterfly) tipi mekanizma mantığından vazgeçen Apple, bu kez makas (scissor) tipi mekanizmaya geçiş yapmış durumda. 1mm hareket mesafesi olan klavyede kullanıcıları sevindirecek bir diğer özellik ise önceki modellerde dokunmatik Touch Bar kısmına entegre edilen ESC tuşunun tekrar fiziksel tuş olarak geri getirilmesi diyebiliriz. Ek olarak daha önce birleşik olan parmak izi sensörü kısmı da Touch Bar’dan ayrılmış durumda.

100Wh batarya kapasitesi ile bir önceki modele göre daha fazla kullanım süresi sunan 16-inç Macbook Pro, yeniden tasarlanmış 6-hoparlörlü yeni ses sistemi ve geliştirilmiş mikrofon sistemiyle karışımıza çıkıyor.

Yeni Macbook modelinde 512GB ve 1TB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği sunan Apple, Intel’in 9. nesil 6 çekirdekli i7 ve 8 çekirdekli i9 işlemcisi olmak üzere iki farklı işlemci seçeneği veriyor. Grafik kartı olarak ise 4 GB GDDR6 belleğe sahip AMD Radeon Pro 5300M ve aynı belleğe sahip AMD Radeon Pro 5500M seçenekleri bulunuyor.

Türkiye’de 18.299 TL başlangıç fiyatı ile satışa sunulan yeni 16-inç Macbook Pro’nun teknik özelliklerine ise aşağıdan ulaşabilirsiniz:

16-inç Macbook Pro 2019 Teknik Özellikleri / i7

2.6 GHz 6 çekirdekli 9. nesil Intel Core i7 işlemci

4.5 GHz’e kadar Turbo Boost

4 GB GDDR6 belleğe sahip AMD Radeon Pro 5300M

16 GB 2666 MHz DDR4 bellek

512 GB SSD depolama

True Tone özelliğine sahip 16 inç Retina ekran

Touch Bar ve Touch ID

Dört adet Thunderbolt 3 bağlantı noktası

Fiyatı: 18.299,00 TL

16-inç Macbook Pro 2019 Teknik Özellikleri / i9