17 Maddede İnternet Tarihinin İlkleri

İçinde bulunduğumuz internet çağında e-posta kullanımı başta olmak üzere Facebook, Twitter, YouTube gibi sosyal medya platformları artık hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. Peki gün içerisinde kullandığımız bu platformlardaki ve sistemlerdeki ilkleri hiç merak ettiniz mi?

İlk e-postayı kim gönderdi? İlk kaydedilen alan adı (domain) hangisiydi? İnternet tarihinin ilk web sitesi neydi? Ya da kurucuları haricindeki ilk Facebook kullanıcısı kim oldu? Peki ya internete yüklenen ilk fotoğraf?

İşte internetin ilkleri…

İnternet tarihinin ilk e-postası 1971 yılında Ray Tomlinson‘un kendisine test amaçlı gönderdiği e-postadır. Tomlinson, test amaçlı olduğu için ilk e-postanın içeriğini hatırlayamadığını söylemiş olsa da, büyük bir ihtimalle test amaçlı yazılan “QWERTYUIOP” ifadesinin ilk e-posta içeriği olabileceğini de belirtmiştir.

Tarihin ilk spam içerikli e-postası 1978 tarihinde gönderilmiştir. E-postada DEC 2020 marka bilgisayarların reklamı yapılmış ve bu e-posta yaklaşık 400 kişiye gönderilmiştir.

İnternet sitelerinin adreslerini ifade eden alan adlarının ilki 1978 yılında kayıtlanmıştır. Bu ilk domain ise symbolics.com olmuştur.

1990 yılında (Google kurulmadan tam 8 yıl önce) McGill Üniversitesi öğrencisi Alan Emtage “Archie” adındaki internet tarihinin ilk arama motorunu geliştirmiştir.

Tarihin ilk web sayfası 1991 yılında World Wide Web (WWW) projesi kapsamında Tim Berners-Lee tarafından açılmıştır. İlgili internet sayfasının açılışı ise Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN)’de bir NeXT marka bilgisayarda gerçekleştirilmiştir.

İnternete yüklenen ilk fotoğraf CERN çalışanı kadınlardan oluşan Les Horribles Cernettes isimli müzik grubunun fotoğrafı olmuştur (1992). Fotoğrafı yükleyen ise WWW’nin mucidi Tim Berners-Lee‘dir.

Cambridge Üniversitesi araştırmacıları 1993 yılında bir kamerayı görüntü aktarıcıya bağlamış ve ikisini bir programda birleştirerek bir kahve cezvesinin görüntüsünü gerçek zamanlı olarak göstermiştir. Bu sistem ise tarihin ilk web kamerası olmuştur.

İnternette yayınlanan ilk banner reklam 1994 yılında Joe McCambley tarafından oluşturulmuştur. İlk olarak hotwired.com sitesinde yayınlanan bu banner, bazı sanat müzelerinin reklamını yapma amacıyla AT&T‘nin sponsorluğunda yayınlanmıştır.

21 yaşındaki girişimci Dan Kohn, internet üzerinden bir arkadaşına Sting‘in Ten Summoner’s Tales albümünü satmıştır (1994). Arkadaşı ise kredi kartı aracılığı ile bu albümü 12.48 dolar karşılığında satın almış ve böylece tarihin ilk online alışverişi gerçekleşmiştir.

Geffen Records, internetten indirilebilmesi amacıyla ilk şarkıyı 1994 yılında internete yüklemiştir. Şarkı ise Aerosmith‘in “Head First” isimli şarkısı olmuştur.

Dünyanın en büyük online alışveriş platformlarından olan Amazon, ilk satışını 1995 yılında gerçekleştirmiştir. Satın alınan bu ilk ürün ise “Fluid Concepts and Creative Analogies” isimli kitap olmuştur.

Skype üzerinden ilk mesaj 2003 yılında gönderilmiştir. Mesajın içeriği ise Skype’ın geliştirme ekibindeki Estonyalı bir geliştiricinin yazdığı “Tere, kas sa kuuled mind?” (Merhaba, beni duyabiliyor musunuz?) olmuştur.

Facebook ekibi haricindeki ilk Facebook profili açan kişi Arie Hasit olmuştur (2004).

YouTube’a yüklenen ilk video “Me at the zoo” başlıklı video olmuştur. Jawed Karim isimli kişi tarafından 2005 yılında yüklenen videonun kalitesi de tahmin edildiği üzere oldukça düşüktür.

just setting up my twttr

Twitter’da atılan ilk tweet, Twitter kurucularından olan Jack Dorsey‘in 2006 yılında paylaştığı “just setting up my twttr” tweeti olmuştur.

how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]?

— Chris Messina 🦅 (@chrismessina) August 23, 2007