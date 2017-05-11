17 Maddede İnternet Tarihinin İlkleri

İlk e-postayı kim gönderdi? İlk web sayfasını kim kurdu? YouTube’a ilk olarak hangi video yüklendi? İşte internet dünyasının ilkleri…

İçinde bulunduğumuz internet çağında e-posta kullanımı başta olmak üzere Facebook, Twitter, YouTube gibi sosyal medya platformları artık hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. Peki gün içerisinde kullandığımız bu platformlardaki ve sistemlerdeki ilkleri hiç merak ettiniz mi?

İlk e-postayı kim gönderdi? İlk kaydedilen alan adı (domain) hangisiydi? İnternet tarihinin ilk web sitesi neydi? Ya da kurucuları haricindeki ilk Facebook kullanıcısı kim oldu? Peki ya internete yüklenen ilk fotoğraf?

İşte internetin ilkleri…

1. İlk E-posta (1971)

İnternet tarihinin ilk e-postası 1971 yılında Ray Tomlinson‘un kendisine test amaçlı gönderdiği e-postadır. Tomlinson, test amaçlı olduğu için ilk e-postanın içeriğini hatırlayamadığını söylemiş olsa da, büyük bir ihtimalle test amaçlı yazılan “QWERTYUIOP” ifadesinin ilk e-posta içeriği olabileceğini de belirtmiştir.

2. İlk Sahte E-posta (Spam Email) (1978)

Tarihin ilk spam içerikli e-postası 1978 tarihinde gönderilmiştir. E-postada DEC 2020 marka bilgisayarların reklamı yapılmış ve bu e-posta yaklaşık 400 kişiye gönderilmiştir.

3. İlk Alan Adı (Domain) (1985)

İnternet sitelerinin adreslerini ifade eden alan adlarının ilki 1978 yılında kayıtlanmıştır. Bu ilk domain ise symbolics.com olmuştur.

4. İlk Arama Motoru (1990)

1990 yılında (Google kurulmadan tam 8 yıl önce) McGill Üniversitesi öğrencisi Alan Emtage “Archie” adındaki internet tarihinin ilk arama motorunu geliştirmiştir.

5. İlk Web Sayfası (1991)

Tarihin ilk web sayfası 1991 yılında World Wide Web (WWW) projesi kapsamında Tim Berners-Lee tarafından açılmıştır. İlgili internet sayfasının açılışı ise Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN)’de bir NeXT marka bilgisayarda gerçekleştirilmiştir.

6. İlk Fotoğraf (1992)

İnternete yüklenen ilk fotoğraf CERN çalışanı kadınlardan oluşan Les Horribles Cernettes isimli müzik grubunun fotoğrafı olmuştur (1992). Fotoğrafı yükleyen ise WWW’nin mucidi Tim Berners-Lee‘dir.

7. İlk Webcam (Kamera) (1993)

Cambridge Üniversitesi araştırmacıları 1993 yılında bir kamerayı görüntü aktarıcıya bağlamış ve ikisini bir programda birleştirerek bir kahve cezvesinin görüntüsünü gerçek zamanlı olarak göstermiştir. Bu sistem ise tarihin ilk web kamerası olmuştur.

8. İlk Banner Reklam (1994)

İnternette yayınlanan ilk banner reklam 1994 yılında Joe McCambley tarafından oluşturulmuştur. İlk olarak hotwired.com sitesinde yayınlanan bu banner, bazı sanat müzelerinin reklamını yapma amacıyla AT&T‘nin sponsorluğunda yayınlanmıştır.

9. İlk Alışveriş (1994)

21 yaşındaki girişimci Dan Kohn, internet üzerinden bir arkadaşına Sting‘in Ten Summoner’s Tales albümünü satmıştır (1994). Arkadaşı ise kredi kartı aracılığı ile bu albümü 12.48 dolar karşılığında satın almış ve böylece tarihin ilk online alışverişi gerçekleşmiştir.

10. İlk Şarkı (1994)

Geffen Records, internetten indirilebilmesi amacıyla ilk şarkıyı 1994 yılında internete yüklemiştir. Şarkı ise Aerosmith‘in “Head First” isimli şarkısı olmuştur.

11. İlk Amazon Siparişi (1995)

Dünyanın en büyük online alışveriş platformlarından olan Amazon, ilk satışını 1995 yılında gerçekleştirmiştir. Satın alınan bu ilk ürün ise “Fluid Concepts and Creative Analogies” isimli kitap olmuştur.

12. İlk Skype Mesajı (2003)

Skype üzerinden ilk mesaj 2003 yılında gönderilmiştir. Mesajın içeriği ise Skype’ın geliştirme ekibindeki Estonyalı bir geliştiricinin yazdığı “Tere, kas sa kuuled mind?” (Merhaba, beni duyabiliyor musunuz?) olmuştur.

13. İlk Facebook Profili (2004)

Facebook ekibi haricindeki ilk Facebook profili açan kişi Arie Hasit olmuştur (2004).

14. İlk YouTube Videosu (2005)

YouTube’a yüklenen ilk video “Me at the zoo” başlıklı video olmuştur. Jawed Karim isimli kişi tarafından 2005 yılında yüklenen videonun kalitesi de tahmin edildiği üzere oldukça düşüktür.

15. İlk Tweet (2006)

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Twitter’da atılan ilk tweet, Twitter kurucularından olan Jack Dorsey‘in 2006 yılında paylaştığı “just setting up my twttr” tweeti olmuştur.

16. İlk Hashtag (2007)

how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]? — Chris Messina 🦅 (@chrismessina) August 23, 2007

İnternet tarihinin anlamlı olarak kullanılan ilk hashtagi Chris Messina‘nın 2007 yılında Twitter üzerinden paylaştığı tweetinde yer alan #barcamp hashtagi olmuştur.

17. İlk Instagram Fotoğrafı (2010)

A post shared by Kevin Systrom (@kevin) on Jul 16, 2010 at 2:24pm PDT

Instagram’da paylaşılan ilk fotoğraf, Instagram kurucularından Kevin Systrom‘un 2010 yılında paylaştığı köpek fotoğrafı olmuştur.

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