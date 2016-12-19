2016’da En Çok Beğenilen Instagram Paylaşımlarınızı Görün

2016 yılı içerisinde Instagram’da en çok hangi fotoğrafınız beğenildi? Hangisine daha fazla yorum yapıldı? Bu araçlar sayesinde öğrenebilirsiniz.

2016’nın sonlarına doğru yaklaşırken, birçok platform yıl özetlerini paylaşmaya devam ediyor. Peki 2016 yılı sizin için nasıl geçti? Sosyal medyada paylaştığınız hangi fotoğraf veya videonuz daha fazla etkileşim aldı?

AYRICA BKZ: 2016’nın EN’leri

Instagram için konuşmak gerekirse, bu sorunun cevabını veren iki farklı araç var diyebiliriz. Bunlardan birincisi popüler paylaşımlarınızı video (GIF) haline getiren Instagfy, diğeri ise popüler fotoğraflarınızı tek karede birleştiren #16bestof16.

1. Instagfy

Instagfy, yıl içerisindeki en popüler gönderilerinizi belirleyerek bunları bir GIF altında birleştiriyor. Dilerseniz Facebook, Twitter gibi platformlarda bu GIF’i paylaşabilir veya MP4 formatında indirerek Instagram gibi GIF desteklemeyen platformlarda video halinde paylaşabilirsiniz.

Yapmanız gereken ise oldukça basit: instagfy.com adresi üzerinden Instagram kullanıcı adınızı girmek. Videonuz kısa sürede hazır hale gelecektir.

2. #16bestof16

Eğer video olarak değil de, popüler paylaşımlarınızı tek karede birleştirmek isterseniz #16bestof16 sizin için daha iyi bir çözüm olabilir. Zira bu platformda da yıl içerisinde paylaştığınız en iyi 16 fotoğraf, kolaj halinde tek karede birleştiriliyor.

Sitede ayrıca yıl içerisinde kaç fotoğraf paylaştığınızı, kaç beğeni ve kaç yorum aldığınızı da görebiliyorsunuz.

Yapmanız gereken ise 16bestof16.photos adresi üzerinden yine sadece kullanıcı adınızı girmek veya Instagram hesabınız ile giriş yapmak. Sonrasında ise hazırlanan fotoğrafı indirebilir ve paylaşabilirsiniz.