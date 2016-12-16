2016’nın En Çok İzlenen 10 TED Konuşması

İlham veren konuşmalara ve fikirlere ev sahipliği yapan TED, 2016’da en çok izlenen TED konuşmalarını listeledi.

“Paylaşmaya değer fikirler” sloganıyla uzun süredir alanında uzman kişileri ağırlayarak, konferanslarda ilham veren konuşmalara ve fikirlere ev sahipliği yapan TED (Technology, Entertainment, Design), 2016’nın en çok izlenen TED konuşmalarını listeledi.

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En çok izlenen TED konuşmaları arasında, yerçekimi dalgalarının keşfinin ne anlama geldiğini açıklayan Allan Adams, kontrolü kaybetmeden yapay zeka geliştirilip geliştirilemeyeceğini anlatan Sam Harris, mülteci sorununa farklı bir çözüm getiren Alexander Betts, günümüzdeki müslümanlık algısına değinen Dalia Mogahed ve alanında uzman olan diğer önemli isimlerin konuşmaları yer alıyor.

İşte 2016’da en çok izlenen 10 TED konuşması… (Türkçe Altyazılı)

1. What the Discovery of Gravitational Waves Means / Allan Adams

2. Gene Editing Can Now Change An Entire Species — Forever / Jennifer Kahn

3. Hunting For Dinosaurs Showed Me Our Place In The Universe / Kenneth Lacovara

4. Can We Build AI Without Losing Control Over It? / Sam Harris

5. A Visual History of Social Dance In 25 moves / Camille A. Brown

6. Our Refugee System is Failing. Here’s How We Can Fix It / Alexander Betts

7. What Do You Think When You Look At Me? / Dalia Mogahed

8. A Prosecutor’s Vision For a Better Justice System / Adam Foss

9. The Secret to Effective Nonviolent Resistance / Jamil Raqib

10. Inside The Mind Of A Master Procrastinator / Tim Urban