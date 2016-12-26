2016’nın En İyi Facebook Oyunları Seçildi

Facebook, her sene olduğu gibi 2016 yılının da en iyi Facebook oyunlarını belirledi.

2016 yılı içerisinde çeşitli alanlarda olduğu gibi oyunlarda da birçok yeniliğe giden Facebook, 2016’nın en iyi Facebook oyunlarını paylaştı.

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Yıl içerisinde farklı oyun sistemini değiştirerek Instant Games, Facebook Gameroom ve Facebook Live Game Streaming gibi kullanıcılara ve geliştiricilere farklı oyun seçenekleri sunmaya başlayan Facebook, çeşitli kategoriler altında yılın en iyi oyunlarını listeledi.

İşte 2016’nın en iyi Facebook oyunları…

2016’nın En İyi Facebook Oyunu

Gardenscapes – New Acres / Playrix

En İyi Web Oyunları

Poker Heat / Playtika

/ Playtika Naruto Online / Oasis Games

/ Oasis Games Taonga: The Island Farm / Volka

/ Volka Liberators / MutantBox

/ MutantBox Bejeweled Stars / EA

/ EA League of Angels / Youzu

/ Youzu Take 5 Free Slots / Double U Games

/ Double U Games Slots—Wizard of Oz / Zynga

En İyi Mobil Oyunlar

Pokémon GO / Niantic

/ Niantic Clash Royale / Supercell

/ Supercell 阴阳师 / NetEase

En İyi Gameroom Oyunları

Oz: Broken Kingdom / NEXON M

/ NEXON M Critical Ops / Critical Force

/ Critical Force Game of Dice / JOYCITY

En İyi Instant Games Oyunları

Everwing / Blackstorm

/ Blackstorm Endless Lake / Spilgames

/ Spilgames Hex FRVR / FRVR

En İyi Facebook Entegrasyonları

Genies & Gems / Jam City

/ Jam City Total War Battles: KINGDOM / Creative Assembly

/ Creative Assembly Shuffle Cats / King

En İyi Facebook Live Kullanımı

Battle.net / Blizzard

/ Blizzard Texas HoldEm Poker / Zynga

/ Zynga Seven Knights / Netmarble Games

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