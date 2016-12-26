2016’nın En İyi Facebook Oyunları Seçildi

Yazar: Barış Mancar -

Facebook, her sene olduğu gibi 2016 yılının da en iyi Facebook oyunlarını belirledi.

2016 yılı içerisinde çeşitli alanlarda olduğu gibi oyunlarda da birçok yeniliğe giden Facebook, 2016’nın en iyi Facebook oyunlarını paylaştı.

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Yıl içerisinde farklı oyun sistemini değiştirerek Instant Games, Facebook Gameroom ve Facebook Live Game Streaming gibi kullanıcılara ve geliştiricilere farklı oyun seçenekleri sunmaya başlayan Facebook, çeşitli kategoriler altında yılın en iyi oyunlarını listeledi.

İşte 2016’nın en iyi Facebook oyunları…

2016’nın En İyi Facebook Oyunu

  • Gardenscapes – New Acres / Playrix

En İyi Web Oyunları

  • Poker Heat / Playtika
  • Naruto Online / Oasis Games
  • Taonga: The Island Farm / Volka
  • Liberators / MutantBox
  • Bejeweled Stars / EA
  • League of Angels / Youzu
  • Take 5 Free Slots / Double U Games
  • Slots—Wizard of Oz / Zynga

En İyi Mobil Oyunlar

  • Pokémon GO / Niantic
  • Clash Royale / Supercell
  • 阴阳师 / NetEase

En İyi Gameroom Oyunları

  • Oz: Broken Kingdom / NEXON M
  • Critical Ops / Critical Force
  • Game of Dice / JOYCITY

En İyi Instant Games Oyunları

  • Everwing / Blackstorm
  • Endless Lake / Spilgames
  • Hex FRVR / FRVR

En İyi Facebook Entegrasyonları

  • Genies & Gems / Jam City
  • Total War Battles: KINGDOM / Creative Assembly
  • Shuffle Cats / King

En İyi Facebook Live Kullanımı

  • Battle.net / Blizzard
  • Texas HoldEm Poker / Zynga
  • Seven Knights / Netmarble Games

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