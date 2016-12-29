2016’nın En Popüler Mobil Uygulamaları

Nielsen tarafından hazırlanan rapor eşliğinde 2016’nın en popüler uygulamalarına ve mobil işletim sistemlerine göz atın.

2016’yı geride bırakırken Google’dan YouTube’a, Facebook’tan Twitter’a kadar birçok dijital platform yıl özetlerini paylaşmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü araştırma şirketi Nielsen de yılın en popüler mobil uygulamaları için araştırma yaparak hazırladığı raporu paylaşmış durumda.

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2016’da en çok kullanılan mobil uygulamaların yer aldığı ve tekil kullanıcıların baz alındığı listede toplam 10 uygulama yer alıyor. Bu 10 uygulamadan ise 5’inin Google‘a, 3’ünün Facebook‘a, diğer ikisinin ise Apple ve Amazon‘a ait olduğu görülüyor.

Yapılan araştırmada, yıl içerisindeki değişimler baz alındığında en fazla çıkış yapan uygulamaların %43 artış ile Amazon uygulaması ve %36 artış ile Instagram uygulaması olduğu da belirtiliyor.

Pazarın lideri: Android

Araştırmada ayrıca en popüler mobil uygulamaların yanı sıra pazarda en fazla paya sahip olan mobil işletim sistemlerinin verileri de paylaşılmış durumda. Buna göre %53 pazar payı ile Android birinci sırada yer alırken, %45 pazar payı ile iOS ikinci sırada bulunuyor. Windows Phone ve BlackBerry’nin sahip olduğu pazar payları ise sırasıyla %2 ve %1 olarak belirtiliyor.