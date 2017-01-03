2016’nın En Popüler Yerli Dizileri ve TV Programları Belli Oldu

2016 yılında medyada en fazla yer alan ve yıla damgasını vuran yerli dizilere ve televizyon programlarına göz atın.

Medya Takip Merkezi, Türk televizyonlarında 2016 yılında sezon boyunca en çok izlenen dizilerin medya araştırmasını yaptı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Diriliş Ertuğrul”, yıl boyunca toplam 34 bin 471 habere konu olarak medyada en çok konuşulan diziler listesinin zirvesine oturdu. Senaryosunu Mehmet Bozdağ’ın yazdığı, yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı, başrollerini Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Kaan Taşaner, Didem Balçın, ve Hülya Darcan’ın paylaştıkları dizinin ilk bölümü, 2014 yılının Aralık ayında izleyici ile buluşmuştu.

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Star TV ekranlarında sezon boyunca adından söz ettiren “Kiralık Aşk” dizisi, toplam 24 bin 464 haberle listenin ikinci sırasında yer aldı. Başrollerini Elçin Sangu ve Barış Arduç’un oynadığı dizi, aşk oyununu konu alan romantik komedi türünde izleyicisine ulaşıyor.

Listenin üçüncü sırasında yer alan aksiyon dizisi “Kurtlar Vadisi Pusu”, geçtiğimiz 16 Haziran tarihinde 300. bölümüyle sezon finaline gitmişti. Yeni sezonda ne zaman ve hangi kanalda başlayacağı, dizinin takipçileri tarafından merak konusu olurken, Kurtlar Vadisi Pusu toplam 17 bin 417 haberde yer aldı.

ATV ekranlarının sevilen dizisi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, listenin dördüncü sırasında yer alırken 16 bin 481 habere konu oldu. Senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener’in yazdığı, baş rollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, ve Tarık Ünlüoğlu’nun paylaştıkları aksiyon dizisi her hafta sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

Listenin beşinci sırasında yer alan “Muhteşem Yüzyıl Kösem”, yeni sezonda Fox TV’de izleyicisiyle buluştu. Senaryosunu Yılmaz Şahin ve Nüket Bıçakçı’nın yazdığı dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Metin Akdülger ve Farah Zeynep Abddullah yer alıyor. Dizide, küçük yaşta tahta çıkan ve uzun süre hüküm süren Sultan 4. Murad’ın döneminde yaşananlar konu ediliyor. “Muhteşem Yüzyıl Kösem”, yazılı basında 2 bin 828, görsel basında 281, elektronik basında 12 bin 865 haberle yer alarak toplamda 15 bin 974 habere konu oldu.

Listenin tamamı ise şöyle:

2016 yılında televizyon ekranlarının zirve ismi Survivor…

TV 8 ekranlarında yayınlanan, Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği “Survivor”, toplamda 69 bin 212 haberle listenin zirvesinde yer aldı. Ünlüler-Gönüllülerin kıyasıya yarıştığı yarışmanın 2017 kadrosu da yılın son ayında belli oldu. Survivor 2017 ünlüler kadrosunda İlhan Mansız, Furkan Kızılay, Serhat Akın, Seda Demir, DJ Berna Öztürk ve Tarık Mengüç’ün yer alacağını belirten Ilıcalı, açıklamayı 2016’nın son gününde sosyal medya hesabından yaptı.

Listenin ikinci sırasında yine Acun Ilıcalı’nın yapımcılığında olan “O Ses Türkiye” vardı. TV 8 ekranlarında yayınlanan “O Ses Türkiye”, toplamda 22 bin 788 haberle basında yer aldı. Yarışmanın jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Sibel Can, Gökhan ve Hakan Özoğuz oturuyor.

Listenin üçüncü sırasında bulunan Türkiye’nin moda yarışma programı “İşte Benim Stilim”, toplam 15 bin 296 haberle basında adından söz ettirdi. Production House tarafından yapılan programın sunuculuğunu Öykü Serter üstlenirken, jüri koltuğunda Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, Ivana Sert oturuyor. Ancak sadece eleme geceleri olmak üzere Uğurkan Erez ve Kerimcan Durmaz da programın jüri üyeliğini yapıyorlar.

Show programlarının vazgeçilmez isimlerinden olan “Beyaz Show”, listenin dördüncü sırasında yer aldı. Yıl boyunca 14 bin 968 habere konu edilen program, yazılı basında bin 701, görsel basında 400, elektronik basında 12 bin 867 haberle adından söz ettirdi.

Türkiye’nin evlendirme programlarından biri olan “Esra Erol’da Evlen Benimle”, yıl boyunca yayınlanan 13 bin 634 haberle listenin beşinci sırasında yer aldı. Evlenmek için bir araya gelen gelin ve damatlar kendilerine en uygun adayları seçmeye devam ediyor.

Listenin tamamı ise şöyle:

2016 Yılına Damga Vuran Yerli Filmler