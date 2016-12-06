Clark Zhu’nun 2016’da piyasaya çıkmış 262 filmi bir araya getirdiği 8 dakikalık videosunu mutlaka izlemelisiniz.

Birçok sektörde önemli gelişmelerin yaşandığı 2016 yılı, sinema sektörü için de oldukça hareketli bir yıl oldu diyebiliriz. Bilim kurgudan aksiyona, korkudan animasyona kadar birçok farklı alanlarda birbirinden güzel sinema filmleri bu yıl izleyicilerin karşısına çıktı. Clark Zhu adındaki bir video editörü ise bu filmleri tek bir videoda birleştirdi.

Kendisini film yapımcısı ve video editörü olarak tanıtan Clark Zhu, her yılın sonunda o yıl içerisinde çıkan filmlerden “Moving Pictures” adıyla bir derleme video hazırlıyor. Şimdi ise 2016 yılında gösterime giren toplam 262 filmin fragmanlarını harmanlayarak ortaya oldukça başarılı bir çalışma çıkarmış durumda.

7 dakika 57 saniyelik videoda aralarında Kaptan Amerika: Captain America: Civil War, Ip Man 3, Inferno, X-Men: Apocalypse, Assassin’s Creed, Suicide Squad, Angry Birds, Deadpool, Passengers, Cosmos gibi popüler sinema filmleri yer alıyor. Ayrıca bir Türk yapımı olan Baskın filmi de videoda yer alan filmlerden biri olarak dikkat çekiyor.

İlgili videoyu aşağıdan izleyebilir; videoda geçen tüm filmlerin listesine ise buradan ulaşabilirsiniz.