2017 Ajandalarını Gördünüz Mü?

Yeni bir yıl için hazırlık yaparken kullandığınız ajandayı da yenilemeniz gerekecek. Özellikle iş hayatında son derece önemli bir yere sahip olan ajanda haftalık ya da aylık olarak iş programını düzenli olarak hazırlamanıza yardımcı oluyor. Artık çok sayıda farklı model üretildiği için kullanım tarzınıza uygun bir ajandayı kolaylıkla bulabilirsiniz.

Fonksiyonel Özellikleri Olan Organizer Ajandalar

Her yıl olduğu gibi 2017’de de en çok tercih edilen ajandalar organizer özelliği olan, fonksiyonel tasarımlar olacak gibi görünüyor. Kalemlik bölümü var, kartvizitlik olarak kullanılabilecek bölmeleri var ve hatta içerisinde bir de hesap makinesi var. Alınan notların ya da belgelerin güvenli şekilde taşınabileceği özel bölme dahi mevcut. Sadece bu ajandayı yanınızda bulundurmanız, tüm bu gereçleri ayrı ayrı toparlayarak yanınızda gezdirmenize gerek bırakmıyor. Suni deri ve sert kapaklı olması da kolaylıkla yıpranmasını engelliyor.

İş İçin Kullanıma Uygun Ajandalar

Planlı bir iş düzeni oluşturmak noktasında önemi büyük olan ajandalar, yetişkinler için daha profesyonel bir tasarım eşliğinde hazırlanıyor. Aylık plan cetvelleri ve randevu alanları gibi özel alanların bulunduğu 2017 ajandası iş yaşamında detayların gözden kaçmasını engelliyor. Dolayısıyla çok daha planlı ve programlı bir iş hayatına sahip olmanıza yardımcı oluyor.

Etkili bir planlama aracı olan bu defterler, not defteri, hatırlatıcı ve organizatör görevini üstleniyor. Kullanıcısına sunduğu işlevler ile teknolojiye yenik düşmeyen ender kırtasiye ürünleri arasında bulunması da gözden kaçırılmamalı.

Ajandaların hiç değişmeyen bir diğer özelliği, her dönemde ve her durumda muhteşem bir hediye olabilmesidir. İş ya da okul arkadaşlarınıza hediye almanız gerektiğinde, tercihinizi ajandalardan yana kullanabilirsiniz. Hemen herkesin kullandığı bir ürün çeşidi olması, harika bir hediye seçeneği olmasını da beraberinde getiriyor. http://www.avansas.com/ajanda.htm bu adreste bulunan 2017 ajandalarını inceleyebilir online olarak sipariş verebilirsiniz.

Bankacılardan ev hanımlarına, öğrencilerden doktorlara kadar hemen herkesin kullandığı ajandalar beklentinizi karşılayan bir iç dizayna sahip olduğunda çok daha pratik bir kullanım şansı sunabiliyor. 2017 için yeni bir ajandaya sahip olmak isteyenler, yeni ajandasını zengin bir ajanda çeşitliliği sunan adreslerden temin edebilir. Özellikle internet bu noktada yüzleri güldürüyor.

Ajanda Çeşitlerinde Yüz Güldüren Fiyatlar

Her türlü kırtasiye ve ofis ihtiyacının avantajlar eşliğinde karşılanabildiği Avansas Ajandalar kategorisi kapsamında 2017 için özel olarak hazırlanmış onlarca ajandayı kullanımınıza sunuyor. Üstelik firma diğer kırtasiye ve ofis malzemelerinde olduğu gibi ajanda fiyatları konusunda da yine makul rakamlar sunuyor. Hesap makineli, fermuarlı, fihristli gibi beklentinizi karşılayacak modelleri incelemek sadece tek tıkla mümkün.

Beğendiğiniz modelin siparişini vererek kısa sürede adresinize ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Onlarca kırtasiye ve ofis marketi gezmenize, yüzlerce ajanda modeli arasından kendi kullanımınıza uygun bir modeli bulmaya çalışmanıza hiç gerek yok. 2017 ajandaları ile siz de yeni yıla yepyeni bir başlangıç yapabilirsiniz.