Adweek 2017’nin En İyi Reklamlarını Seçti

Reklamcılık sektörünün öncü platformlarından Adweek, 2017’nin en iyi 10 reklam videosunu seçti.

Reklam sektörü ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden ve yorumlayan Adweek, her yıl olduğu gibi bu yıl çıkan reklamları da çeşitli kriterlere göre inceleyerek 2017’nin en iyi reklam videolarını belirledi.

Gazetecilik, politika, önyargı, cinsiyet ayrımcılığı, şiddet, korku ve komedi gibi temaların ele alındığı 2017’nin En İyi 10 Reklamı listesinde; Halo, Heinz, Burger King, The New York Times, Nike ve Instagram gibi markaların reklam videoları bulunuyor.

İşte Adweek tarafından belirlenen 2017’nin en iyi reklamları…

10. Halo Top – Eat the Ice Cream

Ajans: Lord Danger

Lord Danger Direktör: Mike Diva

9. Nespresso – Comin’ Home

Ajans: McCann New York

McCann New York Direktör: Grant Heslov

8. Procter & Gamble – The Talk

Ajans: BBDO New York

BBDO New York Direktör: Malik Vitthal

7. Heinz – Pass the Heinz

Ajans: David Miami

David Miami Kreatif Direktör: Don Draper

6. Burger King – Bullying Jr.

Ajans: David Miami

David Miami Direktör: Henry-Alex Rubin

5. The New York Times – The Truth Is Hard to Find

Ajans: Droga5 New York

Droga5 New York Direktör: Darren Aronofsky

4. Nike – Breaking2

Ajans: Wieden + Kennedy, Portland

3. Instagram – Stories Are Everywhere

Ajans: Wieden + Kennedy, Amsterdam

2. Logic – 1-800-273-8255

Müzik: Logic

Logic Partner: National Suicide Prevention Lifeline

National Suicide Prevention Lifeline Direktör: Andy Hines

1. State Street Global Advisors – Fearless Girl

Ajans: McCann New York

McCann New York Heykeltıraş: Kristen Visbal

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