Adweek 2017’nin En İyi Reklamlarını Seçti

Reklamcılık sektörünün öncü platformlarından Adweek, 2017’nin en iyi 10 reklam videosunu seçti.
Reklam sektörü ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden ve yorumlayan Adweek, her yıl olduğu gibi bu yıl çıkan reklamları da çeşitli kriterlere göre inceleyerek 2017’nin en iyi reklam videolarını belirledi.
Gazetecilik, politika, önyargı, cinsiyet ayrımcılığı, şiddet, korku ve komedi gibi temaların ele alındığı 2017’nin En İyi 10 Reklamı listesinde; Halo, Heinz, Burger King, The New York Times, Nike ve Instagram gibi markaların reklam videoları bulunuyor.
İşte Adweek tarafından belirlenen 2017’nin en iyi reklamları…
10. Halo Top – Eat the Ice Cream
- Ajans: Lord Danger
- Direktör: Mike Diva
9. Nespresso – Comin’ Home
- Ajans: McCann New York
- Direktör: Grant Heslov
8. Procter & Gamble – The Talk
- Ajans: BBDO New York
- Direktör: Malik Vitthal
7. Heinz – Pass the Heinz
- Ajans: David Miami
- Kreatif Direktör: Don Draper
6. Burger King – Bullying Jr.
- Ajans: David Miami
- Direktör: Henry-Alex Rubin
5. The New York Times – The Truth Is Hard to Find
- Ajans: Droga5 New York
- Direktör: Darren Aronofsky
4. Nike – Breaking2
- Ajans: Wieden + Kennedy, Portland
3. Instagram – Stories Are Everywhere
- Ajans: Wieden + Kennedy, Amsterdam
2. Logic – 1-800-273-8255
- Müzik: Logic
- Partner: National Suicide Prevention Lifeline
- Direktör: Andy Hines
1. State Street Global Advisors – Fearless Girl
- Ajans: McCann New York
- Heykeltıraş: Kristen Visbal
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