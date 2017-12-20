2017’nin En Kötü Şifreleri Açıklandı

SplashData’nın yaptığı araştırmalar sonucu internet kullanıcılarının 2017 yılında sıklıkla kullandığı en kötü şifreler belli oldu.
Hayatımızda bağlayıcı olan internet platformlarının sayıları arttıkça, alınacak güvenlik önlemlerinin de aynı paralellikte artması ve sağlamlaşması gerekiyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da kullanıcıların bu duruma çok fazla önem vermediği görülüyor.
SplashData‘nın her yıl yaptığı “En Kötü Şifreler” araştırması bu yıl da bizlere internet kullanıcıları tarafından tercih edilen şifrelerin ne denli zayıf olduğunu gösteriyor. Geçen yıllara kıyasla çok fazla bir farkın olmadığını gördüğümüz araştırmada, yıl içerisinde en sık kullanılan en kötü şifreler listelenmiş durumda.
Listenin ilk sıralarında geçtiğimiz yıllara ait kötü şifrelere rastlasak da, listenin geneline baktığımızda yeni şifrelerin de 2017 listesine girdiğini görüyoruz. İşte 2017’de kullanılan en kötü 25 şifre ve 2016 listesi ile kıyaslaması…
2017’nin En Kötü Şifreleri
|Sıralama
|Şifre
|2016 sıra değişimi
|1
|123456
|değişmedi
|2
|password
|değişmedi
|3
|12345678
|1 yukarı
|4
|qwerty
|2 yukarı
|5
|12345
|2 aşağı
|6
|123456789
|yeni
|7
|letmein
|yeni
|8
|1234567
|değişmedi
|9
|football
|4 aşağı
|10
|iloveyou
|yeni
|11
|admin
|4 yukarı
|12
|welcome
|değişmedi
|13
|monkey
|yeni
|14
|login
|3 aşağı
|15
|abc123
|1 aşağı
|16
|starwars
|yeni
|17
|123123
|yeni
|18
|dragon
|1 yukarı
|19
|passw0rd
|1 aşağı
|20
|master
|1 yukarı
|21
|hello
|yeni
|22
|freedom
|yeni
|23
|whatever
|yeni
|24
|qazwsx
|yeni
|25
|trustno1
|yeni
Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
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