2017’nin En Kötü Şifreleri Açıklandı

SplashData’nın yaptığı araştırmalar sonucu internet kullanıcılarının 2017 yılında sıklıkla kullandığı en kötü şifreler belli oldu.

Hayatımızda bağlayıcı olan internet platformlarının sayıları arttıkça, alınacak güvenlik önlemlerinin de aynı paralellikte artması ve sağlamlaşması gerekiyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da kullanıcıların bu duruma çok fazla önem vermediği görülüyor.

SplashData‘nın her yıl yaptığı “En Kötü Şifreler” araştırması bu yıl da bizlere internet kullanıcıları tarafından tercih edilen şifrelerin ne denli zayıf olduğunu gösteriyor. Geçen yıllara kıyasla çok fazla bir farkın olmadığını gördüğümüz araştırmada, yıl içerisinde en sık kullanılan en kötü şifreler listelenmiş durumda.

Listenin ilk sıralarında geçtiğimiz yıllara ait kötü şifrelere rastlasak da, listenin geneline baktığımızda yeni şifrelerin de 2017 listesine girdiğini görüyoruz. İşte 2017’de kullanılan en kötü 25 şifre ve 2016 listesi ile kıyaslaması…

2017’nin En Kötü Şifreleri

Sıralama Şifre 2016 sıra değişimi 1 123456 değişmedi 2 password değişmedi 3 12345678 1 yukarı 4 qwerty 2 yukarı 5 12345 2 aşağı 6 123456789 yeni 7 letmein yeni 8 1234567 değişmedi 9 football 4 aşağı 10 iloveyou yeni 11 admin 4 yukarı 12 welcome değişmedi 13 monkey yeni 14 login 3 aşağı 15 abc123 1 aşağı 16 starwars yeni 17 123123 yeni 18 dragon 1 yukarı 19 passw0rd 1 aşağı 20 master 1 yukarı 21 hello yeni 22 freedom yeni 23 whatever yeni 24 qazwsx yeni 25 trustno1 yeni

Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

AYRICA BKZ: Şifreleri Düzenli Olarak Değiştirmek Doğru Mu?