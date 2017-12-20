2017’nin En Kötü Şifreleri Açıklandı

"123456" hala ilk sırada yer alıyor.

Yazar:
Barış Mancar
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Görsel: Depositphotos

SplashData’nın yaptığı araştırmalar sonucu internet kullanıcılarının 2017 yılında sıklıkla kullandığı en kötü şifreler belli oldu.

Hayatımızda bağlayıcı olan internet platformlarının sayıları arttıkça, alınacak güvenlik önlemlerinin de aynı paralellikte artması ve sağlamlaşması gerekiyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da kullanıcıların bu duruma çok fazla önem vermediği görülüyor.

SplashData‘nın her yıl yaptığı “En Kötü Şifreler” araştırması bu yıl da bizlere internet kullanıcıları tarafından tercih edilen şifrelerin ne denli zayıf olduğunu gösteriyor. Geçen yıllara kıyasla çok fazla bir farkın olmadığını gördüğümüz araştırmada, yıl içerisinde en sık kullanılan en kötü şifreler listelenmiş durumda.

Listenin ilk sıralarında geçtiğimiz yıllara ait kötü şifrelere rastlasak da, listenin geneline baktığımızda yeni şifrelerin de 2017 listesine girdiğini görüyoruz. İşte 2017’de kullanılan en kötü 25 şifre ve 2016 listesi ile kıyaslaması…

2017’nin En Kötü Şifreleri

Sıralama Şifre 2016 sıra değişimi
1 123456 değişmedi
2 password değişmedi
3 12345678 1 yukarı
4 qwerty 2 yukarı
5 12345 2 aşağı
6 123456789 yeni
7 letmein yeni
8 1234567 değişmedi
9 football 4 aşağı
10 iloveyou yeni
11 admin 4 yukarı
12 welcome değişmedi
13 monkey yeni
14 login 3 aşağı
15 abc123 1 aşağı
16 starwars yeni
17 123123 yeni
18 dragon 1 yukarı
19 passw0rd 1 aşağı
20 master 1 yukarı
21 hello yeni
22 freedom yeni
23 whatever yeni
24 qazwsx yeni
25 trustno1 yeni

Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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