TIME Dergisi 2017’nin En Çarpıcı Fotoğraflarını Belirledi

İşte TIME Dergisi tarafından 2017 için seçilen yılın fotoğrafları...

Yazar:
Barış Mancar
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Fotoğraf: Cristina Mittermeier

Her yıl birbirinden etkileyici yüzlerce fotoğrafa yer veren TIME Dergisi, 2017’ye damgasını vuran yılın fotoğraflarını da seçti.

Her yıl olduğu gibi 2017 yılı da sevinciyle, üzüntüsüyle geride kaldı. Geçip giden yılın ardından bize kalan ise tüm dünyada yaşanan bu önemli anların fotoğrafları oldu. Her yılın sonunda o yıl yaşanan önemli anlara değinerek birbirinden etkileyici fotoğraflara yer veren TIME Dergisi de, 2017 için hazırladığı yılın fotoğraflarını paylaştı.

Toplamda 100 fotoğrafın yer aldığı “Yılın Fotoğrafları” listesinde; terör saldırıları, savaşlar, mülteciler, festivaller, protestolar, seçimler ve daha birçok konu yer alıyor. İlgili fotoğraflar içerisinde Türkiye’den de 3 fotoğraf bulunuyor.

İşte 2017’ye damgasını vuran yılın fotoğraflarından bazıları…

UYARI: Bazı fotoğraflar rahatsız edici olabilir.

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Gaziantep'teki bir tekstil fabrikasında çalışan 11 yaşındaki Suriyeli Yusuf. Fotoğraf: Alessandro Penso
Baltimore'daki Ringling Bros sirkinden bir kare. Fotoğraf: Andres Kudacki
Hindistan'da ölen bir fil ve köylüler tarafından üzerine bırakılan çiçekler. Fotoğraf: Anupam Nath
Koalisyon muhaliflerinden Caleb Amisi Luyai'nin Kenya'nın başkenti Nairobi'de polis tarafından atılan gaza karşı verdiği reaksiyon. Fotoğraf: Baz Ratner
Kanada'nın kuzeyindeki bir tundrada yaşam mücadelesi veren bir kutup ayısı. Fotoğraf: Cristina Mittermeier
Las Vegas'taki müzik festivali esnasında açılan ateşin ardından insanların kaçış anı. Fotoğraf: David Becker
Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, yeni ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump ile birlikte poz verirken. Fotoğraf: Dina Litovsky
Irak güçleri ve IŞİD militanları arasında çıkan çatışmaların ortasında kalan bir kadın ve bitkin haldeki oğlu. Fotoğraf: Emanuele Satolli
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) mitinginde yorgunlukta Türk bayrağını yüzüne kapatarak uyuyan bir vatandaş. Fotoğraf: Emin Özmen
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da kullanım dışı bir trenin vagonunda uyurken. Fotoğraf: Francesco Pistilli
Batı Virginia'daki bir kömür santrali yanında futbol oynayan öğrenciler. Fotoğraf: George Etheredge
Kayıp giden bir buzdağınının Kanada'nın Newfoundland adasından görünümü. Fotoğraf: Greg Locke
Ukrayna'da turistlerin ilgisini çekmek isteyen Süpermen kostümlü bir vatandaş. Fotoğraf: Jae C. Hong
Halep'teki yıkılmış evinin yatak odasında müzik dinleyerek piposunu içen 70 yaşındaki Mohammad Mohiedine Anis. Fotoğraf: Joseph Eid
ABD-Meksika sınırında yapılan büyük bir piknik etkinliği. Fotoğraf: JR-art.net
Venezüela Başkanı'na karşı yapılan bir protestoda, polis motorsikletinin yakıt deposunun patlamasının ardından üzerine ateş sıçrayan bir gösterici. Fotoğraf: Juan Barreto
Bangladeş'teki Balukhali mülteci kampı yakınlarındaki bir yardım tırından yardım bekleyen insanlar. Fotoğraf: Kevin Frayer
Çin'in Suining şehrinde "Çin'in Ölü Denizi" olarak bilinen gölde yüzen Çinli turistler. Fotoğraf: Lola Levan
Musul'da bir koltuk üzerinde sallanan bir beden. Fotoğraf: Lorenzo Meloni
Valencia'daki geleneksel domates festivalinden (La Tomatina) bir görüntü. Fotoğraf: Matt Stuart
MHP Başkan adayı Meral Akşener'in Başkanlık referandumuna karşı yapılan bir mitingde. Fotoğraf: Bülent Kılıç
Vouzela'da (Portekiz) çıkan orman yangını esnasında iç kısmından köz haline dönüşen bir ağaç. Fotoğraf: Pablo Blazquez
Kuzey Sudan'da bir drama kulübü provasından bir kare. Fotoğraf: Phil Moore
Kuzey Sudan'da bir kolera tedavi merkezinin yanında uzanan 13 yaşındaki Naneyan Lokopir. Fotoğraf: Phil Moore
Las Vegas polis memuru Charleston Hartfield'ın ölümü üzerine düzenlenen bir anma töreninde eşi Veronica Hartfield ve oğlu Ayzayah. Fotoğraf: Robyn Beck
Virginia'nın Charlottesville şehrinde bir aracın kalabalığa dalma anı. Fotoğraf: Ryan Kelly
Endonezya'daki Code Nehri'nde Bağımsızlık Günü kutlamaları esnasında yapılan bir tiyatral savaş. Fotoğraf: Ulet Ifansasti
Meksika'nın en aktif yanardağı olan Colima Yanardağı'nın püskürme anı. Fotoğraf: Ulises Ruiz
Siyah tenli DeAndre Harris beyaz tenliler tarafından saldırıya uğrarken. Fotoğraf: Zach D. Roberts
Irak güçleri ile IŞİD militanları arasında çıkan çatışmalarda yaralanan bir kadının tedavi edilme anı. Fotoğraf: Zohra Bensemra

Fotoğrafların tamamını TIME üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

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