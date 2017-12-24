TIME Dergisi 2017’nin En Çarpıcı Fotoğraflarını Belirledi

Her yıl birbirinden etkileyici yüzlerce fotoğrafa yer veren TIME Dergisi, 2017’ye damgasını vuran yılın fotoğraflarını da seçti.

Her yıl olduğu gibi 2017 yılı da sevinciyle, üzüntüsüyle geride kaldı. Geçip giden yılın ardından bize kalan ise tüm dünyada yaşanan bu önemli anların fotoğrafları oldu. Her yılın sonunda o yıl yaşanan önemli anlara değinerek birbirinden etkileyici fotoğraflara yer veren TIME Dergisi de, 2017 için hazırladığı yılın fotoğraflarını paylaştı.

Toplamda 100 fotoğrafın yer aldığı “Yılın Fotoğrafları” listesinde; terör saldırıları, savaşlar, mülteciler, festivaller, protestolar, seçimler ve daha birçok konu yer alıyor. İlgili fotoğraflar içerisinde Türkiye’den de 3 fotoğraf bulunuyor.

İşte 2017’ye damgasını vuran yılın fotoğraflarından bazıları…

UYARI: Bazı fotoğraflar rahatsız edici olabilir.

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Fotoğrafların tamamını TIME üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

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