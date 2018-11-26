2018’in En İyi Android Telefonu Belli Oldu

Çeşitli kriterlere göre Android tabanlı telefon modellerini test eden Android Authority, 2018’in en iyi Android telefonunu açıkladı.

Android odaklı yayın yapan popüler Android Authority platformu, çeşitli kriterlere göre yayınladığı “Yılın En İyi Android Cihazları” kapsamında 2018’in en iyi Android telefonunu açıkladı.

Batarya ömrü, görüntü performansı, ses performansı, kamera kalitesi gibi çeşitli kriterlerin ayrı ayrı ele alındığı araştırmada, toplamda 30 Android tabanlı telefon incelendi ve tüm bu kriterlerde öne çıkan Android tabanlı akıllı telefon modeli belirlendi. İncelenen telefonlar arasında; Google Pixel 3, Samsung Galaxy S9, Huawei Mate 20, Xiaomi Mi 8, LG G7 ThinQ, Nokia 7.1, Honor 8X, Motorola Moto Z3, OnePlus 6T, Oppo R17 Pro, Sony Xperia XZ3, Samsung Galaxy Note 9 gibi 2018’e damgasını vuran birçok akıllı telefon modeli yer aldı.

2018’in En İyisi: Samsung Galaxy Note 9

Batarya, görüntü, ses, kamera gibi birçok kritere göre ele alınan bu 30 telefon modeli içerisinde en fazla puanı toplayan ise Samsung Galaxy Note 9 oldu. “En İyi Görüntü” kategorisinde ilk sırada yer alan Galaxy Note 9, “En İyi Kamera” kategorisinde de liderliği Google Pixel 3/3 XL ile paylaştı.

“En İyi Batarya” kategorisinde birinciliği Huawei P20 Pro (batarya ömrü) ve Huawei Mate 20 Pro (şarj etme) paylaşırken; “En İyi Ses” kategorisinde LG V40, oyun performansı odaklı “En İyi Görüntü” kategorisinde Razor Phone 2, “En İyi Performans” kategorisinde ise Huawei Mate 20 Pro birinci sırada yer aldı. Tüm kriterler ele alındığında en fazla puanı toplayan ise Samsung Galaxy Note 9 oldu.

Geçtiğimiz yıllarda yaşadığı telefon krizi ile satış rakamları konusunda en kötü dönemini geçiren Samsung‘un, bu krizi kısa sürede atlatıp Galaxy Note 9 ile büyük bir çıkış yakalamasını da bir başarı olarak görmek mümkün diyebiliriz.