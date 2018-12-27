Popüler aksiyon kamera markası GoPro ile çekilen 2018’in en iyi videolarına göz atın.

Adrenalini yüksek olan extreme sporların popüler markası haline gelen GoPro, zorlu şartlara karşı dayanıklı aksiyon kameraları ile her yıl konuşulmaya devam ediyor. Aksiyonu bol olan bu tür aktiviteler esnasında çekilen görüntüler de sosyal medyada oldukça ilgi görüyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da aksiyon kamerası modelleri ile çekilen görüntülerden derleme yapan GoPro, 2018 yılının en iyi GoPro videolarını da yayınlamış durumda.

4K kalitesinde hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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