2018’in Görsel Trendleri Neler Olacak?

Popüler görsel platformu Depositphotos’un 2018 yılı için öngördüğü görsel trendlere göz atın.

Özellikle teknolojinin gelişimiyle birlikte görsel iletişimin önem kazandığı günümüzde, görsel türleri, bu görsellerin insanlar üzerindeki etkisi ve her yıl değişen trendler de önemli bir araştırma konusu haline gelmiş durumda.

Dünyanın önde gelen görsel platformlarından Depositphotos da tam olarak bu noktada önemli bir araştırmaya imza atmış durumda. Arama algoritmalarındaki verilerin incelenmesi ve önemli fotoğrafçıların görüşleri ile oluşturulan araştırma, 2018 yılında karşımıza çıkacak görsel trendleri bizlere gösteriyor.

Amatör Fotoğraflar (Anlık Fotoğraflar)

Statista‘nın araştırmasına göre dünyadaki akıllı telefon kullanıcılarının sayısı 2019 ile birlikte 2.7 milyara ulaşacak. Bu da bize milyarlarca insanın her an fotoğraf çekebilecek durumda olacağını gösteriyor diyebiliriz. Mobil teknolojinin sosyal medya ile entegrasyonu sayesinde amatör gazeteciliğin de ne denli önem kazandığını ve bu bağlamda geleceğimizi şekillendireceğini söylemek mümkün. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda mobil fotoğrafçılığın önemi de artmaya devam edecek diyebiliriz.

Sıradan İnsanlar

Hepimizin elinde bulunan yüksek kalitede fotoğraf çekme özelliğine sahip akıllı telefonlar sokak fotoğrafçılığına olan yaklaşımımıza değiştirdi. Öyle ki artık tanınmış fotoğraf modellerinden ziyade, hiç tanınmayan sıradan bir kişinin çekilen fotoğrafı bile birçok şeyi değiştirebiliyor.

Örneğin sokakta ekmek satan Nijeryalı bir kadının yanlışlıkla bir fotoğraf karesine girmesinin ardından top model olduğunu biliyor muydunuz?

Sanatsal Seyahat Fotoğrafları

Depositphotos ve diğer stok fotoğraf platformlarında insan-odaklı fotoğraflar hala popülaritesini sürdürüyor. Ancak doğada çekilen insan fotoğraflarının kapalı stüdyolarda çekilen insan fotoğraflarından daha fazla ilgi çektiğini vurgulamak gerekiyor. Bu da tahmin edildiği üzere doğrudan seyahat fotoğrafçılığı ile ilişkilendirilebilir. Özellikle Instagram’daki 2.3 milyondan fazla fotoğraf hacmine sahip #vanlife hashtaginden bunu anlamak mümkün.

Deadpan

Fotoğrafçılık sanatının soğuk, ifadesiz ve cansız biçimi olarak bilinen Deadpan, popüler olduğu 1950’li yıllardan günümüze tekrar geri dönüyor diyebiliriz. Özellikle sosyal medya platformlarının hayatımıza girmesiyle birlikte, kullanıcılar artık satın aldığı her ürünü fotoğraflayıp paylaşmaya başladı diyebiliriz. Markalar dahi birçok kesimin artık bu tür fotoğraflara özel efektler uygulamak yerine ilgili ürünleri -olduğu haliyle- fotoğraflamaya başladığını da söylemek mümkün.

Bir İletişim Aracı Olarak “Video”

Özellikle dijitalleşmenin ardından görsel iletişimin önem kazandığına hepimiz şahit oluyoruz. Pratik olmamasından dolayı videoların ise bu görsel iletişimde çok fazla tercih edilmediğini söylemek mümkün. Ancak yaklaşık 1,5 yıl önce kullanıma sunulan Instagram Stories gibi kullanıcıların anlık olarak video çekip paylaşabileceği ortamlar hayatımıza girdikçe videoların da bu iletişimdeki yeri ve kullanımı hayli arttı.

Dijitalleşen dünyada insanlar artık her şeyi hızlı ve anlık olarak yaşamak istedikleri için kaydı alınmış bir etkinliği izlemekten ziyade ilgili etkinliği “o an” deneyimlemek istiyor. İşte tam da bu yüzden story’ler, canlı yayınlar, soru-cevap etkinlikleri ve daha nicesi kullanıcıların ilgisini çektiği gibi; buna bağlı olarak markaların da pazarlama stratejilerindeki yerini alıyor.

Hareketli Görseller (GIF vs.)

Başlangıcı yıllar öncesine dayanan ve dijitalde hala popülaritesini koruyan nadir görsel iletişim türlerinden birinin de hareketli görseller, yani GIF’ler olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki bu yıl 30. yaşına basan GIF’ler, günümüzde birçok dijital platformda yoğun bir şekilde kullanılmaya devam ediyor. Fotoğraf ve videoların yanında üçüncü bir görsel iletişim türü olarak karşımıza çıkan GIF’lerin 2018 yılında da boy göstereceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Arttırılmış Gerçeklik

Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality, AR) teknolojisi artık hayatımıza girmeye başladı. Artık fotoğraf çektiğimiz esnada düzenleme, filtre ekleme gibi işlemler yapabiliyor; hatta bir eşyayı satın almadan önce akıllı telefonumuz sayesinde kendi evimizde nasıl duracağını dahi görebiliyoruz. Kısaca AR teknolojisi ile birlikte artık akıllı telefonlarımız üzerinden birçok şeyi gerçekçi bir şekilde deneyimleyebiliyoruz.

Markaların pazarlama stratejilerini, teknoloji devlerini ve birçok sektörü etkileyen Sanal Gerçeklik (AI), Arttırılmış Gerçeklik (AR) gibi yeni teknolojilerin, önümüzdeki yıllarda görsel iletişimdeki önemini de arttırmaya devam edeceğini söyleyebiliriz.

Yaratıcı Kolajlar

Görselleri kırparak farklı yöntemler ile birleştirme, farklı ortamlarda düzenleme, çeşitli efektler ekleme gibi işlemlerin ardından sıra dışı bir görünüme kavuşan kolajlar, kusurların güzellik ve yaratıcılık ile birleştiği sanatın farklı bir biçimi olarak tanımlanıyor. Sanatsal görsel çalışmalarda önemli bir yeri olan bu yaratıcı kolajları önümüzdeki yıllarda da trendler arasında görebileceğimizi söylemek mümkün.

Renk-Efekt Uyumu

Görsel çalışmalarda kullanılan renkler ve efektler, ilgili görsellerin algılanış biçimlerini tamamen değiştiriyor diyebiliriz. Ancak renklerin birbirleri arasındaki uyumun etkisi de oldukça fazla. Depositphotos’a göre önümüzdeki yılda trend olacak ikili ise keskin-parlak ve yumuşak-pastel renkler olacak.

Görsellere uygulanan efektler de en az renkler kadar önemli. Sıra dışı efektler uygulanan görseller hali hazırda popüler çalışmalar arasında yer alıyor. Önümüzdeki yıllarda ise çift renkli efektler, estetik kusurlar, çoklu pozlama gibi efektlerin ön planda olması bekleniyor.

Stereotiplerin Sonu

Sosyal sınıflar, kalıp yargılar, cinsiyet ayrımcılığı gibi toplumları ve sektörleri etkileyen konular görsel iletişimde de kendini gösteriyor. Örneğin Fransa’da fotoğrafçılık konusunda ayyuka çıkan manipülasyonlar dolayısıyla artık firmaların reklamlarda modellerin fotoğraflarını Photoshop’laması yasaklanmış durumda. Ayrıca insanların artan “beni olduğum gibi kabul et” isyanı da bu noktada kendini göstermeye devam ediyor.

“Kültürel çeşitlilik” konusunun da gelecekte önemini arttıracak bir diğer konu olarak vurgulandığını belirtmek gerekiyor.