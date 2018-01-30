2018’de Hangi Turizm Deneyimleri Ön Plana Çıkacak? (RAPOR)

Türkiye merkezli dijital pazarlama ajansı AFI Agency, turizm sektörünün derinlemesine ele alındığı 2018 Turizm Tahminleri ve Trendler raporunu yayınladı.

Turizm sektörü diğer sektörlere göre çok daha fazla iç dinamiklere sahip bir yapıda. Bu doğrultuda her yıl farklı destinasyonlar ve farklı turizm deneyimleri ön plana çıkıyor. Hızın ve olanakların git gide arttığı bu yüzyılda seyahat sadece bavul toplayıp uçağa binmekten çok daha ileri bir noktaya gelmiştir. Seyahat ve bu nedenle turizm artık birden fazla etmenden oluşuyor. Eskiden bir turisti bir yere çekmek için uygun fiyat, kum, güneş ve manzara kombinasyonu büyük oranda yeterliydi. Ancak artık deneyimsel seyahat döneminde yaşıyoruz. Özellikle genç kitleleri bir yere çekmenin yolu onlara bir macera, deneyim ve kültür tanıma fırsatı vermekten geçiyor.

Mobilin sektördeki ağırlığını artırması da turizm için önemli bir faktör haline gelmeye başladı. En çok rezervasyon yapılan şehirler genellikle en bilinen şehirler, ancak Lizbon gibi küçük şehirler de 2018’de rekabete dahil olabilir. Deneyim pazarlaması, doğru planlama ve şehirle birleştirilip kültür de sunulunca ortaya artan bir başarı oranı çıkar. Yerel tat, müzik ve vahşi yaşam seyahat edenlerin en popüler deneyimleri arasında yer alıyor.

2018’de Turizm Sektöründe Kimler Kazanacak?

Yurtiçi ve yurt dışı pek çok turizm lideri 2018 yılında kimlerin kazanacağı konusunda hemfikirler. 2018 yılında turizm sektöründe başarıya ulaşabilmek için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Peki kimler bu durumdan karlı çıkacak?

Sadece turist sayısını değil, ayrıca doğru turist türünü hedefleyenler,

Birden fazla tecrübe ve kültür deneyimi sunanlar,

Sadece bilinenin değil, gizli kalmış güzellikleri doğru sunanlar,

Genç nesile hikayeleştirebilecekleri bir yer ve deneyim sunanlar,

Kitle iletişimine önem verenler,

Destinasyonlarını gerçekten tanıyanlar,

Rakiplerinin doğru stratejilerini kendine uyarlayanlar,

Tanıtımını doğru yapan ancak yükselişte olmayan destinasyonlar.

2018 Turizm Tahminleri ve Trendler raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

47 adet beş yıldızlı otel-tatil köyü, dünya standartlarında 15 golf sahası bulunan 10 golf kulübü, deniz-kum güneş stili tatile eksiksiz bir örnek oluşturan coğrafya ve 50 bini aşan yatak kapasitesi ile Visit Belek bir şirketten öte, bir turizm düşünce kuruluşu olmanın ciddiyetiyle çalışıyor. Visit Belek’in dijital iletişim çalışmaları AFI Agency tarafından sürdürülüyor.