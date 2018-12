2018’de gösterime giren 200 filmi dev bir fragman haline getiren Clark Zhu’nun bu çalışmasına mutlaka göz atmalısınız.

Yıl içerisinde çıkan filmleri derleyerek tek bir fragman haline getiren film yapımcısı ve video editörü Clark Zhu, her yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı bir çalışmaya imzasını attı.

“Moving Pictures” adıyla hazırladığı video serisinin 2018 versiyonu yaklaşık olarak 200 filmden oluşuyor. Filmler arasında How To Train Your Dragon 3, Mission Impossible: Fall Out, Revenge, Aquaman, Big Brother, Robinhood, The Avengers: Infinity War, Black Panther, Deadpool 2, The Predator, Skyscraper, Assassination Nation, The Destroyer, Spiderman: Into The Spider-verse, Mowgli gibi 2018’de öne çıkan birçok film bulunuyor.

Yaklaşık olarak 200 filmden oluşturulan bu dev fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Clark Zhu’ya ait çalışmada geçen filmlerin tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Clark Chu’nun yaptığı çalışmanın yanı sıra, aynı geleneği Louis Plamondon adında bir video editörünün de sürdürdüğünü belirtmek gerekiyor. Kendisinin yaptığı çalışmayı da aşağıdan izleyebilirsiniz.

Louis Plamondon’a ait çalışmada geçen filmlerin tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.