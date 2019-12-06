2019’un En Popüler YouTube Videoları ve Kanalları (YouTube Rewind 2019)

Popüler video platformu YouTube, 2019 yılında en çok öne çıkan YouTube videolarını ve YouTube kanallarını açıkladı.
Her yıl YouTube Rewind kapsamında yıl özetini paylaşan YouTube, 2019’ün özetini de paylaştı. Hazırlanan yıl özetinde 2019 yılına damgasını vuran popüler YouTube videoları ve YouTube kanallarına yer verildi.
Hatırlarsanız 2018 için hazırlanan yıl özeti “dışlıke” odağında hazırlanmıştı. YouTube Rewind 2019‘da ise bu kez tam tersi düşünülerek en fazla beğeni (like) alan YouTube videolarına odaklanılmış durumda.
Farklı ülkelerden öne çıkan YouTube kanallarının da yer aldığı yıl özeti videosunda Türkiye’den 10 milyon takipçisiye sahip olan Enes Batur yer aldı.
YouTube Rewind 2019 kapsamında paylaşılan listeye göre 2019’un özeti şöyle:
En Fazla Beğenilen YouTube Videoları
- MrBeast, Make This Video The Most Liked Video On Youtube
- PewDiePie, Marzia & Felix – Wedding
- Whindersonnunes, O DIA EM QUE ASSISTI BIRD BOX
- Black Gryph0n, ONE GUY, 54 VOICES
- Nilson Izaias Papinho Oficial, Minha slime deu certo
- SethEverman, how to create billie eilish’s “bad guy”
- James Charles, No More Lies
- Andymation, My BIGGEST Flipbook EVER
- A4, ПОКУПАЮ ВСЁ ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ УНЕСТИ ИЗ МАГАЗИНА !
- Shane Dawson, Conspiracy Theories with Shane Dawson
En Fazla Beğenilen Müzik Videoları
- Shawn Mendes, Camilla Cabello, Señorita
- BTS, Boy With Luv feat. Halsey
- Blackpink ‘Kill This Love
- Billie Eilish, bad guy
- Lil Nas X, Old Town Road ft. Billy Ray Cyrus
- Ariana Grande, 7 rings
- Lil Dicky, Earth
- Daddy Yankee & Snow, Con Calma
- J-Hope, Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)
- T-Series, Vaaste
En Fazla Beğenilen Dans Videoları
- ChapkisDanceUSA, Con Calma Choreography
- Awez Darbar, O SAKI SAKI | Awez Darbar Choreography
- 1MILLION Dance Studio, gogobebe(고고베베) – MAMAMOO(마마무)
- Team Naach, O SAKI SAKI Choreography
- Galen Hooks, Bury a Friend Choreography ft. Maddie Ziegler, Charlize Glass
En Çok İzlenen Oyun Videoları
- Minecraft
- Fortnite
- Grand Theft Auto
- Garena Free Fire
- Roblox
En Çok Beğenilen Makyaj / Güzellik Kanalları
- James Charles, Makeup Tutorial en Español
- Shane Dawson, The Beautiful World of Jeffree Star
- Kylie Jenner, Kylie Jenner: A Day in the Life
- jeffreestar, Kylie Skin Review with Shane Dawson
- Anaysa, 7 Life Saving HACKS for Perfect SKIN & HAIR
En Fazla Çıkış Yapan YouTube Kanalları
- LOUD
- 워크맨-Workman
- Paik’s Cuisine
- Magnet World
- Noah Schnapp
- Jennelle Eliana
- 하루한끼 one meal a day
- LOUD Coringa
- LOUD Babi
- Shoaib Akhtar
En Çok İzlenen YouTube Kanalları (Üreticiler)
- PewDiePie
- Felipe Neto
- Pencilmation
- Jelly
- David Dobrik
- Dude Perfect
- MrBeast
- LazarBeam
- Fischer’s-フィッシャーズ-
- Azzyland
YouTube Rewind 2019 için hazırlanan yıl özeti videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.