2019’un En Popüler YouTube Videoları ve Kanalları (YouTube Rewind 2019)

Popüler video platformu YouTube, 2019 yılında en çok öne çıkan YouTube videolarını ve YouTube kanallarını açıkladı.

Her yıl YouTube Rewind kapsamında yıl özetini paylaşan YouTube, 2019’ün özetini de paylaştı. Hazırlanan yıl özetinde 2019 yılına damgasını vuran popüler YouTube videoları ve YouTube kanallarına yer verildi.

Hatırlarsanız 2018 için hazırlanan yıl özeti “dışlıke” odağında hazırlanmıştı. YouTube Rewind 2019‘da ise bu kez tam tersi düşünülerek en fazla beğeni (like) alan YouTube videolarına odaklanılmış durumda.

Farklı ülkelerden öne çıkan YouTube kanallarının da yer aldığı yıl özeti videosunda Türkiye’den 10 milyon takipçisiye sahip olan Enes Batur yer aldı.

YouTube Rewind 2019 kapsamında paylaşılan listeye göre 2019’un özeti şöyle:

En Fazla Beğenilen YouTube Videoları

En Fazla Beğenilen Müzik Videoları

En Fazla Beğenilen Dans Videoları

En Çok İzlenen Oyun Videoları

Minecraft Fortnite Grand Theft Auto Garena Free Fire Roblox

En Çok Beğenilen Makyaj / Güzellik Kanalları

En Fazla Çıkış Yapan YouTube Kanalları

En Çok İzlenen YouTube Kanalları (Üreticiler)

YouTube Rewind 2019 için hazırlanan yıl özeti videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.