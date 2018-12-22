2019’un Görsel Trendleri Neler Olacak?

Popüler görsel platformu Depositphotos’un 2019 yılı için yaptığı görsel trendler araştırmasına göz atın.

Değişen ve gelişen teknoloji ile birlikte iletişim kanalları da çeşitlenmeye başlarken; görsel iletişim de her yıl bu değişimden payını alıyor. Öyle ki yıl boyunca sürekli gündemde olan bir tasarım veya bir fotoğraf trendi, bir sonraki yıl rafa kalkabiliyor. Haliyle bu durum görsel trendleri de bir araştırma konusu haline getiriyor diyebiliriz.

Konuyla ilgili olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da alanında uzman birçok kişiye danışarak araştırma yapan popüler görsel platformu Depositphotos, 2019’un görsel trendlerini yayınlamış durumda. Depositphotos verileri ve görsel uzmanların görüşleri ile harmanlanan araştırmada 2019’da karşımıza çıkması beklenen görsel trendleri incelemek mümkün. Peki görsel iletişim çerçevesinde 2019’da bizi ne tür görsel trendler bekliyor?

Kişiselleştirme devri

Değişimin sonuçlarından biri olarak, artık markaların müşterilere dokunmak istediği alanlarda kullanıcı-bazlı içerikler (User Generated Content, UGC) ve influencer marketing üzerinden planlama yaptığını söylemek mümkün. Özellikle standart reklamlara karşı kullanıcılarda oluşan “reklam körlüğü”ne karşı bir çözüm olan bu tür içerikler, kişiselleştirildiğinde çok daha etkili olabiliyor. Kısaca, klişe haline gelmiş standart bir içeriğe karşı; samimi, içten, kişiselleştirilmiş bir içerik çok daha etkili olabiliyor.

Yaratıcı provokasyonlar

Kullanıcıların dikkatini çekme noktasında sosyal medyada kullanılan görsellerin önemi hayli büyük. Dolayısıyla duygu kullanımı da etkili olan unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Zaman zaman cesur, cüretkar veya çeşitli duyguları harekete geçirebilecek görseller kullanarak görsel iletişimin etkisi arttırılabilir. Bu tür yaratıcı provokasyonlar fotoğraf, sanat veya tasarıma sıra dışı bir yaklaşım getirebilir.

Nostaljik flashback’ler

90’lı yıllarda tasarlanan bir web sitesi günümüzde mizah konusu haline gelse de, bazı markalar nostaljiyi tekrar yaşatmaya başlıyor. Örneğin Adidas’ın Yung serisi için tasarladığı web sitesi de bunun en iyi örneklerinden diyebiliriz. Görsel iletişim anlamında da “old school” olarak tabir edilen bir “geçmişe dönüş” modasının başladığını görmek mümkün. Çeşitli kolajlar yaparak, eski fotoğrafları kullanarak nostaljiden yeni anlamlar çıkartma noktasında görsel trendlerin dönüştüğünü söyleyebiliriz.

Sanatsallık

Bazen ilham için sadece yakın geçmişe değil; yüzyıllarca geriye gitmek gerekebilir. Buna uygun olarak son zamanlarda çalışmalarında klasik sanat ile modern sanatın buluşturan birçok sanatçı ile karşılaşmak mümkün. Hatta klasik sanat ile mizahın buluşturulduğu örnekleri de görebiliyoruz.

Küresel estetik

Dünya üzerindeki tüm kahve dükkanlarının zamanla birbirine benzediğini hiç farkettiniz mi? Sosyal medyanın tüm dünyayı şekillendirdiği günümüzde bu tür işletmeler de daha fazla “Instagram’lanabilir” hale gelebilmek adına sosyal medyadaki talepler doğrultusunda kendilerini şekillendirmeye başlıyor. Yaşam tarzlarını ifade eden bu tür trendler ise gerçek anlamda sosyal medyada çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Etkileşim

2018’de video ve animasyon türündeki içerikler oldukça sevildi ve çok hızlı bir üretim-tüketim süreci gerçekleşti. 2019 yılında ise bu tür içeriklerin bir uzantısı olarak “etkileşimli içeriklerin” (bir şekilde kullanıcı faaliyetlerinin de dahil edildiği etkileşimli içeriklerin) ön plana çıkacağını söylemek mümkün. Aynı durumun website deneyimlerinde de geçerli olduğunu söyleyebiliriz.

3D Görseller

Artık tasarımcılar çalışmalarında üç boyutlu bir yaklaşım sergilemek adına yeni araçlar kullanıyor ve bu tür yeni alanlarda kendilerini geliştiriyor. Tasarımlara derinlik katan bu tür tasarım çeşitleri de statik görsellere göre çok daha ilgi çekiyor. Facebook gibi sosyal medya araçlarının üç boyutlu görselleri desteklemesi de bunun yaygınlaşmasını hızlandırıyor diyebiliriz.

Minimalizm

Eğer tüm görsel trendlerinin içerisinde hiç eskimeyen, aksine her geçen yıl ivme kazanan bir trend varsa, onun da minimalizm olduğunu söyleyebiliriz. 2019’da ise web & mobil uygulama tasarımı, ürün tasarımı ve fotoğrafçılıkta daha derin bir kavramsal minimalizmin etkili olacağı öngörülüyor.

Çevre Duyarlılığı

Son zamanların en büyük sorunlarından biri de yaşadığımız sosyal ve çevresel problemler diyebiliriz. Birçok markanın da bu konudaki farkındalığı arttırmak adına çeşitli çalışmalar yaptığını görmek mümkün. Öyle ki milyon dolarlar harcanan Super Bowl reklamlarında bile, markaların artık bazı sosyal ve çevresel farkındalıklara odaklanmaya başladıklarını görüyoruz. Sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, doğaya saygı ve doğa ile uyum içinde yaşama gibi başlıkların da 2019’un görsel trendleri arasında yer alacağı tahmin ediliyor.

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