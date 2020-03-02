2020’nin Görsel Trendleri Neler Olacak?

2020 yılı oldukça fütüristik bir güzergahta hızlıca yol alıyor. İmkansız gibi görünen şeyler ev eşyası gibi sıradan olacak, tasarımcılar CGI’ın büyüsü ile bizi şaşırtacak ve fotoğrafçılar piyasaya yeni çıkan kavram ve fikirleri gözümüzün önünde canlandırma konusunda bizi oldukça zorlayacaklar.

Depositphotos tarafından hazırlanan Görsel Trend Raporu ise, görsel iletişimin geleceğine kısa bir bakış ile fikirler, konular ve estetik hakkında bize fikirler veriyor. Bu yıl 2020’nin başlıca görsel trendlerini öğrenmek adına dünyanın her yerindeki kreatif ajansların fikirlerini alan popüler görsel platformu Depositphotos,. Şimdiye kadar öğrendiğimiz tek şey eğer yeni trendler aramazsanız onların sizi kaçınılmaz şekilde bulacak olmasıdır.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Görsel Trend Raporu hazırlayan popüler görsel platformu Depositphotos, dünyanın her yerindeki kreatif ajansların fikirlerini alarak 2020’nin görsel trendlerinin ele alındığı yeni raporunu yayınladı. Görsel iletişimin geleceğine kısa bir bakış, geleceğe dair tasarım konuları ve estetik hakkında bize yeni fikirler sunan raporda öne çıkan görüşler şöyle:

1. Yarının dünyası

2020’nın şüphesiz en önemli konularından biri Artırılmış Gerçeklik (XR) olacak. Facebook’un Horizon ve Oculus Quest ile yapılan güncellemeleri, VR’ı günlük yaşamımıza eklemeyi hedefliyor. Bu sadece boş zamanımızı nasıl geçirdiğimizi etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda alışveriş yapma ve iletişim şeklimizi de etkileyecek. Ev ortamında perakende satış, sanat ve eğlence endüstrisi ile sanal bir ortamın içine dalmaya hazır olun.

Diğer popüler konulara otomasyon, robotlar, bağlantılı dünya, 5G, AI, Espor, Nesnelerin İnterneti (IoT), sanal nöral ağlar ve bulut sağlayıcıları da ekleyebiliriz. İş kurumlarının da en son teknolojiden en iyi şekilde verim almak adına anlamlı yollar bulmak ve mikrostok tedarikçileri de en son teknolojinin yanında bunun kullanım ve uygulamaları konusunda hayal güçlerini kullanarak görseller sağlayan ilk kişiler olmak zorunda olduğunu söylemek mümkün.

“Yeni gelişen teknolojiler görsel iletişimin yönünü etkiliyor ve bu da tedarikçilerimiz tarafından Depositphotos’a yüklenen görsel içerikte açıkça görülüyor. AI, IoT ve XR’daki en son gelişmelerle “global dijitalizasyon” trendinin ortaya çıktığını görüyoruz. Görsel içerik özellikle web ve mobil arayüzlere uyum sağlamalı. VR ve AR’a uyarlanmış dikey fotoğraf, tasarım ve video konusunda artan bir talep görmekteyiz. Yarının teknolojisi fotoğraf ve videolar ile el ele çalışmak zorunda olacak tasarım ve illüstrasyonla mümkün olacak.” Tatiana Boksha, Depositphotos‘da İçerik Seçici

2. Neon Distopya

Filmlerin piyasaya sunulması önemli bir dikkat çekici unsur olabilir, fakat 2020’de RPG turu oyunlar da dünyayı bir fırtına gibi şarabilir. Cyberpunk 2077‘ın gösterimi yeniden pop kültürüne yapılan yatırımı insanlığın üstesinden gelen AI’a odaklanmış bir bilim kurgu türüne dönüştürebilir. Cyberpunk estetiği genellikle Black Mirror, Stranger Things’in bölümlerinde ve Blade Runner filminde görülen modern toplumumuz hakkındaki daha derin anlamları aktarmak için kullanılır veya buna atıfta bulunur.

Cyberpunk estetiğinin bir uzantısı olarak neon ışıklar ve distopya titreşimleri dijital alemin ötesinde görsel iletişimi etkileyebilir. Cyberpunk köklerine sahip Neon Distopya trendi modayı etkileyebilir ve sanat ve tasarımın diğer alanlarının gelecekçi alt dallarına yol açabilir. Bu trendlere yapılan atıflar daha da öteye gidecek ve ironik bir şekilde atmosferik deneyimleri oluşturmak için kullanmak zorunda olduğumuz tüm teknolojileri içerecek diyebiliriz.

“Şu anda görmekte olduğunuz şey tüm bu farklı tasarım unsurlarının – 3D, skeuomorfik, düz, animasyon, vs. – gittikçe daha da iç içe geçtiğidir. Ve VR, AR, AI ve diğer gelişen yeni teknolojilerle entegrasyon daha da belirgin bir hal alacaktır.” Sebastiaan Scheer, MediaMonks‘da Tasarım Direktörü, Amsterdam

3. Limit-AI-tion

Yeni çıkan bir bilim kurgu romanında AI’in 2020’de daha fazla insan işini üstleneceği söylenmişti. Artan bilgisayar gücü sayesinde AI ışık hızıyla gelişti ve öğrenme becerilerinde insanları geçti. Aynı zamanda alışveriş ve öğrenme deneyimlerini değiştirdi ve dünya çapında iş ve tüketici aktivitesini etkiledi.

Madalyonun diğer yüzünde ise bu hızlı ilerlemelerin uygulanması hakkında toplumun hissettiği kaygılar bulunmakta. Eğer teknolojinin liderlik ettiği ülke, şirket, fotoğrafçı ve toplumlar mevcut kaygılara çözüm aramaya başladıysa, 2020’de AI hakkındaki ciddi tartışmalara hazır olmalıyız. Yüz tanıma cihazlarına karşı protestolar ve Hong Kong’daki algoritmalarla ilgili en son çözümlerle bu durum hiç şüphesiz zaten başladı. Bu konu Deepfake, siber güvenlik ve genel anlamda güvenlik hakkında artan endişelerle devam ediyor. Hatırlarsanız Elon Musk da bu konuda bizleri uyarmaya çalışmıştı.

“Gelişen teknolojinin olumsuz etkisi hakkında artan bir farkındalık kazanmaya başladık. Ve bir adım geri atıp geçmişimizden ders almamız gerektiğine inanıyorum; bu nedenle düşük teknolojiyi bir trend olarak görmeyi seviyorum ve teknoloji ve ilerleme konusunda şüphe duyuyorum. AI sadece bir araç, fakat aynı zamanda geri tepme etkisi gibi birçok faktörü de dikkate almalıyız. Örneğin, eğer bir şey daha enerji tasarruflu ve buna bağlı olarak daha ucuz olduğunda, bundan daha fazla faydalanabiliriz. Ancak bunun doğuracağı sonuçlar nedir?” Anfi Sa, Super and der Spree‘de Disiplinler Arası Fotoğrafçı ve Sanat Direktörü

4. Bauhaus’u devirme

2019 yılında Bauhaus’un yüzüncü yaşını kutladık. Güzel sanatlar alanında öncülük yapan estetik, bugünkü ve gelecek yıllardaki yaşamın tasarımını etkilemeye devam ediyor. Sanatçılar genellikle, projeleri ile çağdaş bir dönüş ekleyerek Bauhaus hareketlerinin bulgularına atıfta bulunuyor.

Bauhaus estetiği “daha az daha fazladır” (“Less is more”) ibaresinin yeni tanımıdır. Bu, sadece el işi, boya, tekstil, mimarı ve tipografi alanında değil; genel anlamda web tasarımı ve grafik tasarımında açıkça görülmektedir. Hepimizin yakından bildiği estetiğin ötesinde, 2020’deki mevcut duruma ilham vermeye ve onu zorlamaya yarayan bir fikirler okuluna uzanır.

“Benim fikrime göre düz veya yarı düz tasarım, minimalizm ve yumuşak hareketli deneyimler popülarite kazanmaya devam edecek, fakat daha yoğun bir interaktiflik, çok daha kompleks dönüşümler ve 3D unsurlarının kullanımı ile bir sonraki seviyeye geçecektir. Ayrıca görsel olarak gerçek bir imaja dönüşecek yeni, olağandışı düzen, özel tipografi ve illüstrasyonlar da göreceğiz.” Martin Holoubek, PIXIT‘te CEO

5. Brütalizm ve dijital çürüme

Sevebilir veya nefret edebilirsiniz, ama yok sayamazsınız. Brütalizm’in kökleri mimaride yatmaktadır, fakat kavram ve stil de dijital dünyayı kontrolü altına almıştır. Beş yıl önce Brütalizm’e yönelik yeni keşfedilmiş bir beğeni, Instagram’daki mimarı stile olan artan ilgi ile birlikte ortaya çıktı. Günümüzde hem tasarımcı hem de takipçileri gösterişli işlerin konfor alanından çıkmaya iten değişik, asi bir eğilim halini almıştır.

“Ham estetik” genellikle, dikkat çeken genel bir stil ortaya çıkaran web sitesi ve grafik tasarımlarına uygulanır. Her zaman güzel değildir, ama mükemmelliyetçi düzenler, kitap benzeri kompozisyonlar ve evrensel bir cazibe yaratmak için sanatçı seçimlerinden oluşan bir havuzda kesinlikle ferahlatıcı bir unsurdur. Brütalizm görsel anlamda talepkar olabilir, fakat tasarım karşıtlığı ile kesinlikle karıştırılmamalıdır.

“Sınırsız bir sıkıcılığa sahip birçok “iyi tasarım” vakası görüyoruz. Buna Brütalizm’i de ekleyin. Görünür şekilde basit bir uygulamaya sahip ve kurallardan bağımsız olmasına rağmen elde etmesi kolay bir stil olmaktan oldukça uzaktır. Her zaman garip tipografiye sahip yamuk düzen ve çarpıtılmış oran “şık” değildir. Kilit unsur, sıra dışı olmak, dikkat çekmek, fakat estetik çizgisinde kalmak için kalitesiz görünmekten uzak durmaktır.” Evgeny Vetrov, BBDO Warsaw‘da Sanat Direktörü

6. Sessiz gölgeler ortaya çıkıyor

Yanyana yer alan ilgisiz renklerden cesur renklere kadar fütüristik renkler rahatlatıcı, nazik ve iletişimci renk paletleridir. Bu seneki ünlü Tranquil Dawn (sakin gün batımı) rengini biliyorsunuzdur veya bejin alt tonları ve monokrom çizgileri görmüşsünüzdür. Cesur tasarımlar ve cüretkar artıştık seçimlerden oluşan bir havuzda sessiz gölgeler sadece minimalist bir dokunuşla elde edilen bir çeşit sofistike yapıyı yansıtmaktadır.

WGSN bu yılın rengi olarak Neo-Mint rengini seçti. Bu ton hiç şüphesiz fütüristik titreşimleri taşıyor ve sessiz renklerin tercihi konusunda daha büyük bir trendin yüzeyini kazıyor. Doğa ve teknoloji dengesini yansıtacak ve hem gözler hem de zihin için mükemmel bir kırılma noktası olarak ise yarayacak daha fazla renge ihtiyacımız var.

“Bizim için her şey JOMO; minimal hareketin yeni çıkan akımı “JOMO”, eksik olanın sevincini kutlamaktan ibarettir. Gelecek vaadeden Z jenerasyonu da, renk paleti ile minimalist düşünüyor ve tipografi ve fotoğrafçılığa sade yaklaşıyor.” Nikki Burton, Perq Studio‘da Yaratıcı Direktör

7. Görüş algısında yapılan oynamalar

Tüm harika tasarımlar takipçileri cezbeder ve dikkat çeker. Görüş algısı üzerinde yapılan oynamalar veya kompozisyon ve tipografideki görsel deformasyon, mükemmel bir kompozisyona oranla daha fazla dikkat çeker. Bu stile sahip tasarımlara bakmaktan kendimizi alıkoyamayız, çünkü oldukça sıra dışıdırlar ve kesin şablonları yoktur.

Zihnimiz şablon aramaya programlanmıştır, fakat tasarımdan eşitliği çıkardığınız anda durup daha büyük resme bakmak gerekir. Çarpık tür ve tasarımlarla takipçilere meydan okumak onların bir ara verip, mesajı beğenip anlamasının en kesin yoludur.

“Eğer tasarıma bir tür görsel oyun olarak bakarsak, düz tasarımlara boyutsal özellikler ekleme girişimi takipçi kitlesini cezbeder ve onların ilgisini çeker, çünkü tasarımın 2D doğasından çıkmalarını sağlar. Düzlüğün sınırlarını aşan ve içeriğe katkıda bulunan çalışmalar hem şekil hem de anlam açısından birbirine daha iyi bağlanır.” Vik Vatamaniuk, MADCATS‘de Sanat Direktörü & Gleb Petrov, MADCATS‘in ortağı

8. Doğal hareket grafikleri

Doğru araçlarla yerçekimi kanununu tanımlayan ve buna karşı gelen tasarımlar oluşturabilirsiniz. Doğal hareket grafikleri geçen yılın trendi olan ve yumuşak hareketler, akışkan şekiller ve animasyonda yapısı bozuk formlarla kitlelerin dikkatini çekmek için kullanılan 3D tasarım geçişinin bir uzantısıdır.

Animasyon, teknoloji, sanat ve tasarımı birleştiren bu trend aynı zamanda doğa ve organik formlardan da ilham alır. Bazen yeni unsur ve şekillerin keşfidir ya da animasyon şeklinde gösterilen kestirilemez kimyasal reaksiyonların görüntülenmesidir. Sonuç, dikkat çeken ve dinamik online projelere gizem katan canlı, yerçekimine karşı gelen 3D unsurlarla hipnotize edici bir çalışma olarak karşımıza çıkar.

9. Dikeye geçiş

Cep telefonlarımızla artık daha fazla içerik okuyoruz ve mobil cihazlarımızda neredeyse her şeyi yapabiliyoruz. Dikey video, markalar, ilham vericiler ve sosyal medyayı bilgi-eğlence ortamına dönüştüren bireyler için bir sonraki aşama daha heyecan verici olacak. Dikey videolar sadece bir imaj içeren gönderilere oranla %90 daha fazla görüntüleniyor. Bu trendin yaklaşmakta olduğunu görmek mümkün.

Sosyal medyada kullanılacak hazır içerikler için artan bir talep var. Markalar hızlı çözümler arıyor ve bu bağlamda stok fotoğraf platformları da dikey formatın yeni standartlarına uyum sağlamış durumda. Dikey fotoğraf ve video konusundaki artan talep, portre odaklı kompozisyonlarla oynamak zorunda kalan tedarikçileri daha da yaratıcı olmaya itti diyebiliriz.

“Black Mirrors” (Siyah Aynalar/Ekranlar) zamanımızın ve dikkatlerimizin; sosyal medya ise görsel tasarım seçimlerinin tartışmasız hakimi. Dolayısıyla görsellik bu mecraların kurallarına uymak zorunda. Görsellerimizin Instagram’lanabilir olup olmaması başarıyı belirleyen ana unsur olacaktır.” Roman Havrysh, Aimbulance‘da Yönetici Ortak & Jovan Rocanov, Aimbulance‘da Yaratıcı Danışman

10. Dürüst yakın çekimler

Büyük resme odaklanmak ve asıl önemli olanı gözden kaçırmak çok kolaydır. Markalar, ürünün yakından görüntüsünü gösteren, kaliteye odaklanan ve müşterilere açık olmanın öneminin altını çizen dürüst bir yol izliyor. 2019 yılında gerçekleştirilen bazı büyük kampanyalarda da (1, 2) bu yakın çekim trendinin görüldüğünü söylemek mümkün.

Sadece reklam alanında değil genel anlamda fotoğrafçılıkta da öne çıkan bu trend, daha çok çekim-sonrası düzenleme hareketinin minimuma indirgenmiş halidir diyebiliriz. Tasarım ve projelerinizin ne hakkında olduğunu gösterebilmek adına, mümkün oldukça daha az düzenlemeye ve daha fazla detaya odaklanabilirsiniz.

“İnsanlar her zamanki yaşam stillerinden bıktı, öyle ki sosyal hayatları bile yorucu olmaya başladı. Akıl sağlığı farkındalığı günümüzde herkesin dilinde ve markaların fazla üstümüze gelmeden bize kendimizi iyi hissettirmek için kurdukları iletişimde büyük bir rol oynadığına inanıyoruz. İletişimin kişisel ve doğrudan olmasını ve mesajın gerçek dürüstlük ve orijinallik içermesini bekliyoruz.” Nikki Burton, Perq Studio‘da Yaratıcı Direktör

2020’ye parlak bakış

“Yaratıcı kişilerin çok azı trendlere bağlı kalma çabası gösterir, fakat bundan gelen her fikir ilham verir ve bunun bir kısmı da etrafımızda gördüklerimizdir; bu nedenle bazı durumlarda trendleri tamamen takip etmek imkansızdır. Trend yaratıcılığın önünde bir engel olduğunda; ki işlevin ilk, bir şeye sahip olmanın ikinci ve sürpriz ve hazzın üçüncü sırada geldiğini unuttuğumuz zaman bu kolaylıkla olabilir, her şey tamamen ters gidebilir.” Oscar Erlandsson, B-Reel‘de Strateji Direktörü & Alexander Gårdenberg, B-Reel‘de Tasarım Direktörü

Yaklaşmakta olan görsel trendleri denemek, sorgulamak ve test etmek için yaratıcıları güçlendirmek istiyoruz. Görsel iletişimdeki trendler aslında ilhamdan ibarettir ve yeni ve mevcut stilleri yorumlamaya, uyarlamaya ve inşa etmeye başlamanın yeridir. Çalışma alanınız her ne olursa olsun, bu trend raporu web ortamında dolaşan ve son zamanlarda önünüzdeki ekranda karşınıza çıkan fikirlerle çalışmaya başlamanız konusunda yardımcı olabilir.

Bu içerik Depositphotos işbirliği ile Mikhail Verbitsky tarafından hazırlanmıştır.