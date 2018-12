30 Bini Aşkın PUBG Oyuncusu Banlandı

Son zamanlarda bazı sıkıntılar yaşamasına rağmen hala en popüler oyunlardan birisi olan PUBG, oyuncu topluluğunda kapsamlı bir hile temizliği gerçekleştirdi. PUBG Corp tarafından paylaşılan bilgilere göre Perşembe günü 30 bini aşkın oyuncu ban çekicinin hedefi oldu. Şirket, birçok farklı nedenden ötürü oyuncuların banlandığını ancak öne çıkan nedenin oyun içerisinde hile kullanmak olduğunu duyurdu.

Our official statement regarding TEXQS's VAC ban. pic.twitter.com/qChhp3CVQj

— Pittsburgh Knights (@KnightsGG) December 21, 2018