30 Bini Aşkın PUBG Oyuncusu Banlandı

PUBG Corp tarafından açıklanan bilgilere göre 30 binden fazla oyuncu banlandı. Şirket, oyuncuların büyük kısmının hile kullanımından ötürü banlandığını duyurdu.

Son zamanlarda bazı sıkıntılar yaşamasına rağmen hala en popüler oyunlardan birisi olan PUBG, oyuncu topluluğunda kapsamlı bir hile temizliği gerçekleştirdi. PUBG Corp tarafından paylaşılan bilgilere göre Perşembe günü 30 bini aşkın oyuncu ban çekicinin hedefi oldu. Şirket, birçok farklı nedenden ötürü oyuncuların banlandığını ancak öne çıkan nedenin oyun içerisinde hile kullanmak olduğunu duyurdu.

Our official statement regarding TEXQS's VAC ban. pic.twitter.com/qChhp3CVQj — Pittsburgh Knights (@KnightsGG) December 21, 2018

Paylaşılan bilgilere göre en sık kullanılan hilelerden birisi Radar Hacking. İsminden de anlaşılabildiği gibi oyun içerisindeki harita üzerinden oyuncu konumlarının net bir şekilde görülebilmesine olanak sunan Radar Hacking, şirketin yaptığı açıklamaya göre Avrupa ve Kuzey Amerika’da düzenlenen bazı turnuvalarda bile kullanılmış. Şirket, turnuvalarda bu hileyi kullanan oyuncuların da tespit edildiğini ve cezalandırıldığını belirtti.