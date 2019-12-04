5. Akdeniz Bilişim Zirvesi İçin Geri Sayım Başladı

Bu yıl Antalya Teknokent ve Piksel Akademi işbirliği ile 7 Aralık 2019’da 5. kez düzenlenecek olan Akdeniz Bilişim Zirvesi için geri sayım başladı.

ABZ2019’da Neler Olacak?

Yapay zeka, insansı robotlar ve ulusal çaptaki bir çok konu ile oldukça ilgi çeken ABZ2018’den sonra bu yıl katılımcıları çok daha farklı ve zengin içerikler bekliyor olacak. ABZ2019‘da bu yıl; Milli Teknoloji Hamlesi, Savunma Teknolojileri, Yapay Zeka Uygulamaları, Blockchain Teknolojisi, Yerli Yazılım Teknolojileri, Espor, Veri Süreçleri, KVKK, GDPR, Turizm gibi konular ve yeni teknolojiler ele alınacak.

Akdeniz’in en büyük bilişim etkinliği olarak konumlanan ve yaklaşık 3500 katılımcıyı ağırlamayı hedefleyen Akdeniz Bilişim Zirvesi bu yıl 5. kez düzenleniyor. Piksel Akademi ve Antalya Teknokent tarafından organize edilen bu dev etkinlik, önceki yıllarda olduğu gibi yine bilişimin odağındaki en iyi konuşmacılara yer veriyor. Geçen yıl yapay zeka, insansı robotlar ve ulusal çaptaki bir çok konu ile oldukça ilgi çeken ABZ2018’den sonra bu yıl çok daha farklı ve zengin bir içerik katlımcıları bekliyor olacak.

Akdeniz’in en büyük bilişim zirvesi olma amacı ile ilk olarak 15 Ekim 2015 tarihinde yola çıkan organizasyon ekibi, bu güne kadar 7.000 üzerinde katılımcı, 50+ ulusal konuşmacı ile ülke gündemine bilişim konusunu yer etmeyi başardı. Bu seneki 5. Akdeniz Bilişim Zirvesi ise 7 Aralık 2019 Cumartesi günü Antalya Mimar Sinan Kongre ve Kültür Merkezi‘nde gerçekleşecek.

Antalya Teknokent ve Piksel Akademi’nin üstlendiği organizasyonda, Kepez Belediyesi, TBD Antalya Şubesi gibi kamu kuruluşlarının desteğinin yanı sıra, Antalya Teknokent Ana sponsorluğunda, Akınsoft – Akın Robotics, EVANT ve ESSA ENERJİ A.Ş altın sponsorluğunda gerçekleşecek. Etkinlik bölgedeki kamu yararına düzenlenen ücretsiz en büyük etkinlik olma özelliğini diğer yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da taçlandırmaya devam edecek. Teknoloji ve bilişimde farkındalık mottosuyla yola çıkan Piksel Akademi, etkinliği konferans havasından çıkarıp bir bilişim festivaline dönüştürmeyi hedefliyor. Etkinlikte bu yıl 16 konuşmacı, bir panel ve gelecek vaat eden bilişimcilere yer verilecek.

2000’den fazla kayıt ile son günlerine giren Akdeniz Bilişim Zirvesi için akdenizbilisimzirvesi.com üzerinden online ve ücretsiz olarak bilet alabilirsiniz.

Konuşmacılar