Abra Serisi Monster Oyun Bilgisayarı Modelleriyle Oyun Dünyasındaki Gelişmelere Tanıklık Edin

Çok uzun süredir dijital oyunlar için insanların en pahalı hobilerinden biri yakıştırması yapılıyor. Aslında bunu söyleyenler, kısa zaman öncesine kadar pek de yanlış sayılmazdı, zira oyunların birçoğu hâlâ yüksek fiyatlar üzerinden satışa çıkıyor. Tabii dönemsel indirimler ve zamana bağlı olarak oyunun popülerliğini yitirmesi gibi durumlarda oyun fiyatları aşağı yönlü bir seyre geçiyor. Fakat son zamanlarda öyle ilginç şeyler yaşanıyor ki oyun bilgisayarı sahibi olmayanlar bile bu gelişmeler neticesinde kendilerine bir gaming laptop alarak oyun dünyasının derinliklerinde kaybolmayı düşünüyor.

Microsoft Bu Defa Çok Ciddi: PC için Xbox Game Pass

Hem AAA yapımları hem de bağımsız oyunları takip ediyor, her yeni çıkan oyunu bir an önce oynayıp bitirmek yerine daha seçici davranıyorsanız, Microsoft’un PC İçin Xbox Game Pass servisi tam da size hitap ediyor. Dirt Rally 2.0 ve Forza Horizon 4 gibi karşısında saatler geçirebileceğiniz yarış oyunlarının yanı sıra en iyi oyun bilgisayarı modellerini bile terleten Metro Exodus, Outer Worlds ve Gears 5 gibi yapımlar bu servis kapsamında sizlere sunuluyor. Her geçen gün aralarına yenisi eklenen irili ufaklı onlarca oyunun bulunduğu katalog içerisinden dilediğiniz yapım, oyun bilgisayarı içerisindeki sabit disk veya SSD’ye kolayca yüklenebiliyor. Kurulum aşamasında çıkan yönergelerle sürücüler arasında değişiklik gerçekleştirilebiliyor, hangi diskte daha fazla boş yer varsa o diske kurulum yapılabiliyor.

Aylık cüzi bir ücret karşılığı aboneliğinizi yenileyebildiğiniz PC İçin Xbox Game Pass servisini konforlu şekilde kullanabilmek için Microsoft’un geliştirdiği yeni ve şu an beta aşamasında olan Xbox uygulamasından faydalanabilirsiniz. Oyunları indirip oynayabilmenizin yanında kazandığınız başarım gibi diğer ekstraları da takip edebilmenize imkân tanıyan uygulama, şimdiden umut vadediyor.

Steam ve EA İş Birliğiyle Oyun Dünyasında Dengeler Yeniden Değişiyor

Uzun süredir kendi oyun platformu Origin üzerinden oyun satışı gerçekleştiren EA Games, kimsenin beklemediği bir şekilde yeniden Steam’e döneceğinin işaretini veriyor. Dünyaca ünlü teknoloji yayınları, Origin kataloğundaki oyunlarla birlikte EA’in açık büfe oyun servisi EA Access’in de Steam’e geleceğini söylüyor. Bunların birer söylenti olmadığı ise merakla beklenen EA oyunu Star Wars Jedi: Fallen Order’ın Steam’de ön siparişe açılmasıyla ortaya çıkıyor.

Yeni bir oyun bilgisayarı almayı düşünen veya sahip olduğu oyuncu bilgisayarı ile güncel yapımları daha düşük maliyetle oynamayı hedefleyenler için EA oyunlarının Steam’e gelişi büyük anlam ifade ediyor. Çünkü Origin platformunda yıllardır Euro üzerinden alışveriş yapılabiliyor ve kurdaki dalgalanmalar, oyunların fiyatlarını çok yukarı taşıyor. Steam ise uzun zamandır hem Türk lirası üzerinden alışverişe olanak veriyor hem de oyun ederlerini, ülkeye göre düzenleyerek oyuncuların daha erişilebilir fiyatlara sevdikleri oyunlara sahip olabilmelerine zemin hazırlıyor.

Oynanmayı Bekleyen Yüzlerce Oyunu En İyi Laptop Modelleri ile Deneyimleyin

Oyuncuların lehine bu kadar çok gelişme yaşanırken birbirinden güzel oyunlara kayıtsız kalmak mümkün olmuyor. Ancak özellikle yeni oyunları olması gerektiği gibi tecrübe edebilmek için gaming notebook edinmek gerekiyor. Zira genel maksatlı kullanıma uygun bilgisayarlar, yeni nesil oyunların sistem gereksinimlerini karşılamakta güçlük çekiyor.

Türkiye’deki oyuncuların yakından tanıdığı Monster, Abra serisi oyun bilgisayarı modelleri ile güncel yapımların Full HD çözünürlükte, akıcı şekilde oynanabilmesine olanak tanıyor. Seri içerisinde öne çıkan çözümlerden biri olan Monster Abra A7 V11.1 17.3″ oyun bilgisayarı, teknik kabiliyetleriyle yeni çıkan oyunları keyifle oynayabilmenizi sağlıyor. 6 çekirdekli ve 12 izlekli Intel Core i7-9750H işlemcisi ve 4 GB bellekli NVIDIA GeForce GTX 1650 ekran kartıyla dikkat çeken model, 17.3 inçlik mat Full HD ekranıyla kusursuz bir oyun seansı geçirebilmenize yardım ediyor. 2666 MHz hızında çalışan 8 GB DDR4 sistem belleği (RAM) ve 480 GB kapasiteli SATA 3 SSD’siyle performans konusunda iddialı hâle gelen oyun bilgisayarı, aydınlatma modunu kolayca özelleştirebileceğiniz RGB LED klavyesi ve çok sayıda bağlantı noktasıyla beklentilerinize yanıt veriyor.

Eğer siz de oyun fırtınasına kendinizi kaptırmak istiyorsanız, Monster’ın Abra ve Tulpar serisi oyun bilgisayarı modellerinden dilediğinizi seçebilir, rekabeti ve eğlenceyi en iyi şekilde tecrübe edebilirsiniz.