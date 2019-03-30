Adasea Blogger Akademi İçin Kayıtlar Başladı

45 yıldır tekstil sektöründe olan, 22 yıldır kadın, erkek ve çocuk segmentinde mayo, pareo ve şort üreten ve ürettiği ürünleri 80 ülkeye ihraç eden Adasea, Blogger Akademi projesini başlattı.

Sadece kadınlara özel olan blogger akademi projesiyle profesyonel olarak blogger olmak isteyen adayların profesyonel blogger eğitimi alacağı Blogger Akademi için kayıtlar digibus.com.tr üzerinden başladı.

Alanında ilk olan ve daha önce 3 kere düzenlenen Blogger Akademi kapsamlı ve iyi bir müfredata sahip. Katılımların ücretsiz olduğu Blogger Akademi’de, katılımcılara bloglarını açmaları için ücretsiz domain,web hosting ve SSL sertifikası sağlanıyor. Ayrıca katılımcıların motivasyonunu artırmak amacıyla kendilerini eğitim süresince birçok sürpriz de bekliyor.

Sadece kadınlara özel olan Blogger Akademi ile internet dünyasına merak duyan ancak nereden başlayacağını bilemeyen, blogger olmak isteyen ama bu konuda bilgi eksikliği olan tüm şanslı kadınlar Adasea’nin sunduğu bu ücretsiz fırsat ile geleceğin en başarılı Moda Blogger’ları arasına girecek. Blogger Akademi’de 40 katılımcı yer alacak.

Uzman konuklar ve ünlü bloggerlar ile tanışma fırsatının da olduğu eğitimlerin sonunda, blogger olmayı hedefleyerek marka elçisi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen blogger adaylarının sertifikaları verilerek 1 sene boyunca online destek almaları sağlanacak.

Adasea yönetim kurulu başkanı Talha Tok , önümüzdeki yıl için %80 ihracat hedefi olduğunu ve bu artışı dijital pazarlama çalışmaları ile sağlayacağını belirtti. Gücünü ekip çalışmasından alan Adasea markası her yıl trendleri göz önünde bulundurarak en az 100 desen ve 200 model çalışması yapıyor. Tesettür mayo sektöründe dünya çapında en çok çeşitliliğe sahip marka olarak yer alan Adasea, bu ücretsiz eğitim fırsatı ile anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atmış olacak. Adasea düzenlediği ücretsiz blogger eğitimiyle ayrıca moda alanında içerik üretebilecek bir blogger topluluğu oluşturmayı hedefliyor.

6 Nisan’da ilk dersin başlayacağı Blogger Akademi, 5 Mayıs’ta sona erecek

Blogger Akademi beş hafta boyunca cumartesi günleri 09:00-15:00 saatleri arasında Üsküdar Üniversitesi Çarşı Kampüsü’nde gerçekleşecek. Eğitimi tamamlayan ve sertifika alan katılımcılar hem kendi hazırlayacakları bloglarını açma şansına sahip olacak hem de eğitim sonrasında Ayda bir düzenlenen workshoplara katılarak kişisel gelişimlerini sürdürebilecekler. Projenin koordinatörlüğü ise Digibus Ajansı tarafından yürütülüyor.