Adil Kullanım Kotası (AKK) İle İlgili Karar Verildi

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Adil Kullanım Kotası (AKK) hakkında önümüzdeki günlerde uygulanacak olan değişiklikleri açıkladı.

Hatırlarsanız daha önce Türkiye’deki internet kullanıcılarının belirli kotayı aşması üzerine internet servis sağlayıcılar (ISS) tarafından uygulanan Adil Kullanım Kotası (AKK) ile ilgili düzenlemeler yapıldığını ve bu düzenlemeler uygulanması noktasında kamuoyu ve işletmeci görüşlerinin de alınacağını sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise uzun süren incelemelerin ardından beklenen açıklama geldi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, yaptığı açıklamasında Adil Kullanım Noktası (AKN) veya Adil Kullanım Kotası olarak adlandırılan uygulama için alınan kararları açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre AKK’ye ilişkin uygulanacak değişiklikler şöyle:

Müşteri, kotasının %80 ‘ine ve %100 ‘üne ulaştığında servis sağlayıcı tarafından ücretsiz SMS ile bilgilendirilecek.

‘ine ve ‘üne ulaştığında servis sağlayıcı tarafından ücretsiz SMS ile bilgilendirilecek. AKN sonrası veri indirme hızı mobil internet için asgari 128 Kbit/s olacak.

olacak. AKN aşımı sonrası hız uygulaması, müşterilerinin paketine uygun bir oranda uygulanacak.

Gece 02.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında AKN uygulaması geçerli olmayacak. Bu saat aralarında kullanılan internet, pakete dahil olmayacak. 1 Mayıs 2017 itibari ile yürürlüğe girecek.

ile sabah saatleri arasında AKN uygulaması geçerli olmayacak. Bu saat aralarında kullanılan internet, pakete dahil olmayacak. 1 Mayıs 2017 itibari ile yürürlüğe girecek. AKN sonrası hız uygulaması mobilde 1 Mart 2017 ; sabit genişbant kullanımında ise 1 Mayıs 2017 tarihinde yürürlüğe girecek.

; sabit genişbant kullanımında ise tarihinde yürürlüğe girecek. Reklam ve tanıtımlarda servis sağlayıcılar müşteriye eksiksiz ve doğru bilgi verecek.

2018 sonu itibari ile de AKN uygulaması tamamen son bulacak.

Yapılan açıklamada da görüldüğü üzere Adil Kullanım Noktası uygulamasının kaldırılması 2019 yılı itibari ile uygulanacak. AKK uygulamasına son verilecek olan tarihe kadar ise çeşitli iyileştirmeler ile internet kullanıcılarına daha iyi bir internet kullanım deneyimi amaçlanacak.

AKK sonrası uygulanacak veri indirme hızları

Adil Kullanım Kotası tamamen kaldırılacağı 31 Aralık 2018 tarihine kadar olan süreç zarfında, kotanın aşılması durumunda uygulanacak olan internet (indirme) hızları ise şöyle olacak:

İndirme Hızı (Alt Sınır – Üst Sınır) AKN Sonrası Asgari İndirme Hızı 4 – 8 Mbit/sn 3 Mbit/sn 8 – 16 Mbit/sn 5 Mbit/sn 16 – 24 Mbit/sn 8 Mbit/sn 24 – 50 Mbit/sn 16 Mbit/sn 50 – 100 Mbit/sn 24 Mbit/sn 100 – 500 Mbit/sn 32 Mbit/sn 500 – 1000 Mbit/sn 64 Mbit/sn

Sonuç olarak daha önce belirtilen ve vatandaşlara ve servis sağlayıcıların görüşüne sunulan maddelerin artık kesin olarak uygulanacağını belirtebiliriz. Ancak sunulan maddeler ile uygulanacak olan iyileştirmelerin Türkiye’deki internet kullanıcılarını memnun edip etmeyeceğini ise önümüzdeki günlerde görmüş olacağız.