Adobe’dan Fotoğrafları Gerçekçi Bir Şekilde Birleştiren Yeni Teknoloji

Adobe ve Cornell Üniversitesi, farklı tarzlara sahip olan fotoğrafları gerçekçi bir şekilde tek fotoğrafta birleştiren yeni bir teknoloji geliştirdi.

Adobe ve Cornell Üniversitesi bünyesindeki araştırmacılar, görüntü teknolojisinde önemli bir yeniliğe imzasını attı. Araştırmacılar yeni bir teknoloji geliştirerek, birbirinden farklı fotoğrafların tarzlarını harmanlayarak yeni bir fotoğrafa aktarmayı başardı.

Daha önce Google ve Facebook’un geliştirdiği çeşitli fotoğraf işleme yazılımları veya Prisma gibi fotoğraf uygulamaları da benzer bir işleve sahip olsa da, Adobe ile Cornell Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği teknoloji çok daha farklı bir şekilde çalışıyor. Öyle ki derin öğrenme (deep learning) teknolojisine sahip olan bu sistem, fotoğrafa yeni bir stil veya efekt eklemek yerine, referans gösterilen fotoğraftaki renkleri ve stilleri taklit ederek bunları yeni bir fotoğrafta uyguluyor.

Örnek fotoğraflarda da görüldüğü gibi farklı iki fotoğrafın tarzları başarılı bir şekilde yeni bir fotoğrafa aktarılıyor ve harmanlanıyor. Yani ister çok farklı renklere ister birbirinden farklı temalara sahip olsun, ilgili teknoloji orijinal fotoğrafı referans gösterilen fotoğraf üzerinden oldukça başarılı bir şekilde dönüştürüyor.

Kullanılan algoritmanın en önemli özelliğinin, düzenlemeleri oldukça profesyonel şekilde yapması olduğunu da özellikle vurgulamak gerekiyor. Öyle ki işlem sonucunda ortaya çıkan yeni fotoğrafa bakıldığında, işin içinde bir yazılım olduğuna, yapılan düzenlemede herhangi bir insan müdahalesi olmadığına inanmak hayli güç olabiliyor. Bunu ise referans fotoğraflardaki ışığı ve renkleri taklit edebilen ve yeni fotoğrafta uygulayabilen derin öğrenme (deep learning) yöntemleri sayesinde yaptığını belirtmek gerekiyor.

Yeni teknolojinin Adobe’un Photoshop veya Lightroom gibi fotoğraf düzenleme yazılımlarına entegre edip edilmeyeceği veya farklı bir yazılım olarak kullanıma sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Ancak ilgili yazılımın kodlarının açık olarak GitHub üzerinde paylaşıldığını da belirtmek gerekiyor.

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