Akıllı Telefon İle Geçen Bir Gün (İNFOGRAFİK)

Akıllı telefonları gün içerisinde ne kadar, nasıl kullanıyoruz? Hazırlanan infografiğe göz atın.

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, artık günlük yaşantımızın da büyük bir bölümünü kaplıyor. Mobil teknolojilerin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonlara gelen yeni özellikler hayatımızı kolaylaştırma noktasında fayda sağlasa da, bir o kadar da bizleri bağımlı hale getiriyor.

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SMSGlobal tarafından yapılan bir araştırma ise akıllı telefonların hayatımızda nasıl yer ettiğini gözler önüne seriyor. Ortalama bir kullanıcının bir gün içerisindeki akıllı telefon kullanımının ele alındığı infografikte öne çıkan istatistikler ise şöyle:

18-29 yaş aralığındaki kullanıcıların %90 ‘ı akıllı telefonları ile uyuyor,

‘ı akıllı telefonları ile uyuyor, Her 5 kullanıcıdan 4’ü uyandıktan sonraki ilk 15 dakika içerisinde akıllı telefonlarını kontrol ediyor,

içerisinde akıllı telefonlarını kontrol ediyor, Akıllı telefon kullanıcılarının %96 ‘sı mesajlaşıyor,

‘sı mesajlaşıyor, Ortalama bir kullanıcı bir e-postaya 90 dakikada cevap verirken; bir SMS’e 90 saniyede cevap veriyor,

cevap verirken; bir SMS’e cevap veriyor, Profesyonellerin %80 ‘i mesajlaşmayı iş amaçlı kullanıyor,

‘i mesajlaşmayı iş amaçlı kullanıyor, Mesajlaşmalar aramalardan 10 kat daha hızlı yapılıyor,

daha hızlı yapılıyor, Ortalama bir kullanıcı yılın 23 gününü (552 saatini) akıllı telefonuna bakarak geçiriyor,

(552 saatini) akıllı telefonuna bakarak geçiriyor, Kullanıcıların %50‘si geceleyin sebepsiz yere akıllı telefonlarını kontrol ediyor.

İlgili infografiğe aşağıdan ulaşabilirsiniz.