Alan Adı Sorgulama Nasıl ve Nereden Yapılır?

Bir marka oluştururken özellikle günümüzde markanıza uygun alan adınızın olması önem arz eder. Hemen hemen her şeyin dijital ortamda yürütüldüğü bugünlerde markanızı en iyi şekilde yansıtacak, sizi diğerlerinden bir adım öne geçirecek ve müşterilerinize daha kolay ve hızlı ulaşmanızı sağlayacak bir alan adına sahip olmak oldukça önemlidir. Bu noktada alan adı sorgulama işlemi yapmalısınız.

Markanıza, şirketinize ya da ürününüze ait bir web sitesi alan adı sorgulama yapacaksanız, bilmeniz gereken bazı hususlar var. Öncelikle alan adı sorgulama için Türkçe karakterler kullanamazsınız. Kullandığınız isim Türkçe karakter içeriyorsa, domain sorgulama yaparken bu karakterlerin İngilizce versiyonlarını kullanmanız (örneğin “ü” harfi yerine “u” harfi gibi) gerekecektir. Tabii en ideali içerisinde hiç Türkçe karakter içermeyen bir ifadeyi alan adınız için seçmeniz olacaktır.

Alan adı sorgulama için kısa ve en fazla 15 karakterlik tercihler yapmalısınız. Kolay telaffuz edilen, yazımı kolay ifadelere yer verilmesi de diğer önemli bir nokta. Alan adı sorgulama için kullanacağınız uzantı da kullanacağınız ifadelerle bir bütünlük arz ederse avantajınıza olabilir. Özellikle .com ve .net uzantılı alan adları özel işletmelerin, şirketlerin çok rağbet gösterdiği domainlerdir. .org uzantısı İngilizce “organization” yani organizasyon ifadesinden alınmıştır ve dernekler, vakıflar ve kar amacı gütmeyen diğer tüm kuruluşlar için kullanımı idealdir.

Alan Adı Sahibi Sorgulama Mümkün Müdür?

Alan adı sorgulama yaptığınızda almak istediğiniz alan adı eğer kullanıma uygun değilse muhtemeldir ki başka biri bu alan adını daha önceden almıştır. Bu tür durumlarda alan adı sahibi sorgulama yapmak mümkündür. Alan adı alınırken alan kişi eğer gizli tutmak adına alan adını koruma altına almamışsa WHOIS database kayıtlarına ulaşarak o kişinin isim bilgisine ulaşmak mümkün.

Fakat son dönemde pek çok alan adı satan firma temel koruma sağlayarak müşterilerinin bu bilgilerini doğrudan açık WHOIS veri tabanında göstermemektedir. Bu durumda da ancak satıcı domain satıcısı firmayı aracı tutarak o alan adının sahibine ulaşmak mümkün olabilir. Bazı alan adı sorgulama işlemlerinde karşınıza arabuluculuk ya da alan adı kime ait sorgula hizmeti çıkabilir. Ya da siz alan adı kaydı yapmak istediğiniz firmaya doğrudan ulaşarak onlardan size arabuluculuk yapmalarını isteyebilirsiniz. Bu hizmet her iki tarafın da bilgileri gizli tutularak verilir. Sizin adınıza o kişiye ulaşılır ve ilgili alan adının satılmak istenip istenmediği ve ne kadar istedikleri öğrenilir ya da size satmak istemeleri halinde ne kadar ödemek istediğiniz onlara iletilir. Karşılıklı anlaşma sağlanması halinde istediğiniz bu alan adı sizin adınıza kaydedilir ve sizin kullanımınıza açılır.

Alan Adı Süresi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Alan adı kaydı yıllık periyotlarla yapılır. Bir yıllık, iki yıllık ya da daha uzun süreli kayıt yapmak mümkündür. Kullanacağınız alan adının amacına bağlı olarak mümkün olduğunca uzun süreli kayıt yapmak hem bütçe açısından hem de alan adınızın sizin kullanımınızda uzun yıllar kalması adına önemlidir. Pek çok alan adı firması uzun süreli satın alımlarda daha uygun fiyat politikası izlemektedir. Yani örneğin bir alan adını iki yıllık alım fiyatı bir yıllık fiyatın doğrudan iki katı olmayıp genellikle biraz daha düşük olur. Zaten uzun yıllar kullanacağınız bu alan adını daha uygun fiyatla uzun süreli almak daha mantıklı bir tercihtir.

Alan adı sorgulama yaparken güvenilir adreslere başvurmanızı öneririz. Sahip olmak istediğiniz alan adını seçtikten sonra en uygun fiyatlar ve kayıt seçenekleri ile kolayca hemen şimdi Güzel Hosting’ten alabilirsiniz.