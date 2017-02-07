Altyazi.org (Divxplanet) Kapandı!

Dizi ve filmler için altyazı hizmeti sunan Altyazi.org (eski adıyla Divxplanet), faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Türkiye’de yıllardır faaliyetlerini sürdüren ve kullanıcılarına dizi ve filmler için altyazı hizmeti sunan Altyazi.org (eski adıyla Divxplanet), ani bir kararla kapatıldığını açıkladı. Altyazi.org’un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada ise herhangi bir gerekçe belirtilmedi.

Altyazı dosyaları konusunda Türkiye’nin önde gelen platformlarından biri olan Altyazi.org’un, yaklaşık bir haftadır erişim sıkıntıları yaşandığı biliniyor. Sorunların başladığı ilk gün Twitter üzerinden açıklama yapan Altyazi.org, geçici olarak bir erişim problemi yaşandığını ve sorunun en kısa zamanda çözüleceğini belirtmişti.

Yaklaşık bir hafta boyunca süren erişim problemlerinin ardından ise ani bir karar ile Altyazi.org’un faaliyetlerini durduğu açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada ise neden kapatıldığına ilişkin herhangi bir gerekçe belirtilmedi.

Peki Altyazi.org neden kapatıldı?

Şimdiye kadar kapatılması gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığını en başta belirtmek gerekiyor. Ancak internette dolaşan bazı söylentilere göre sitenin kapatılmasının ardında veritabanı problemleri yatıyor. Buna göre erişim problemlerinin yaşanmasının ardından veritabanı yedeklemesi yapılmadığı için böyle bir karar alındığı belirtiliyor.

Yetkili olduğu tahmin edilen “zhang” isimli bir Ekşi Sözlük yazarının da konuyla ilgili bir açıklama yaptığını belirtmek gerekiyor. Zhang, yaptığı açıklamasında sitenin kapatılmasını “siteyi teknik ve ekonomik olarak hayatta tutan birkaç kişi vardı zaten. bin türlü baskıya bir noktaya kadar direnilebildi.” diyerek açıklıyor.

“Sorun ekonomik kaynaklı değil”

“Zhang” isimli kullanıcının Ekşi Sözlük üzerinden yaptığı bir diğer açıklamada ise Altyazi.org’un domain ve server işlerinden sorumlu kişinin sorumlu olduğuna ve ilgili kişinin sırra kadem bastığına dikkat çekiliyor. Sorunun ekonomik değil, veritabanı eksikliğinden kaynaklandığına da vurgu yapılıyor.

Altyazi.org’un tekrar açılıp açılmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak veritabanının silindiği söylentileri doğruysa, tekrar açılması zor olacak gibi görünüyor.