E-ticaret Devi Amazon’dan Türkiye Hamlesi

Popüler e-ticaret sitesi Amazon, Türkiye’ye Almanya üzerinden verdiği hizmeti yakın zamanda Türkiye’ye özel hale getirecek.

Dünyanın en fazla kullanılan e-ticaret platformlarından biri olan Amazon, 2016 yılının sonlarında Almanya sitesi (amazon.de) üzerinden Türkiye’ye hizmet vermeye başlamıştı. Yaklaşık 1 yıldır Türkiye’deki yapılandırmasını sürdüren şirketin, şimdi de Türkiye’ye özel açacağı (amazon.com.tr) site üzerinden Türkiye’deki tüketicilere hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

TechInside‘ın haberine göre yapılandırma süreci boyunca çalışanlarına sıkı eğitimler veren Amazon, Mart ayı sonundan itibaren amazon.com.tr üzerinden satışlarına başlayacak.

Başlangıçta sınırlı ürünler olacak

Habere göre ilk etapta test satışları üzerinden sınırlı sayıda ürünler ile hizmet vermeye başlayacak olan Amazon, sene sonuna kadar tamamen ürün yelpazesini genişletecek ve alt yapısını tamamlamış olacak.

Türkiye’deki işletmelerin online alışveriş platformları üzerinden yaptıkları satışlarda %15 komisyon ödediğini belirten Amazon, bu oranın yüksek olduğunu vurgulayarak Türkiye içinde uygulanacak komisyonların %10 oranında olacağını açıkladı.

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Şimdiden reklam kampanyalarına hazırlandığı belirtilen ve Mart sonu itibariyle sınırlı olarak açılacak olan Amazon’un Türkiye’de tam anlamıyla ne zaman hizmet vermeye başlayacağı ise henüz bilinmiyor.