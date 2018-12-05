Apple 2020 Senesine Kadar 5G Destekleyen iPhone Üretmeyecek

Teknoloji devi Apple, 2020 senesine kadar 5G destekleyen iPhone modeli üretmeme kararı aldı. Şirket, teknolojinin ve kapsama alanının gelişmesini bekleyecek.

Bloomberg tarafından paylaşılan analiz raporuna göre yakın bir tarihte 5G destekleyen iPhone modeli göremeyeceğiz. Raporda yer alan bilgilere göre Apple, bu teknolojinin yaygınlaşmasını ve kapsama alanı sınırlarının genişlemesini beklemeyi tercih edecek. Bunun yanı sıra, gelecek sene satışa sunulacak iPhone modellerinde 5G teknolojisine yer verilmesi durumunda bazı yazılımsal sorunların yaşanabilmesi ihtimalinin mevcut olduğu ve bundan dolayı kullanıcıların teknolojiden tam anlamıyla yararlanamayacağı da raporda yer buldu.

Apple’ın bu kararla yeni akıllı telefon modellerinin kullanışlılığını sağlama aldığı, müşterilerini zor durumda bırakmak istemediği söylenebilir. Ancak bazı uzmanlara göre 5G teknolojisinin gecikmesinin şirketin satış rakamlarına son derece olumsuz etkileri olabilir. 5G teknolojisine sahip olan akıllı telefonlar, yeni teknolojinin sunduğu imkanlar doğrultusunda iPhone modellerinden hız konusunda bir adım önde olacak. Uzmanlar, aradaki ağ hızı farkının doğru bir şekilde pazarlanması durumunda iPhone satışlarının daha da azalabileceğini ve 2020 senesine dek Apple’ın büyük maddi zararlarla karşı karşıya gelebileceğini düşünüyor.