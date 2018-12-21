Apple Eski Tesla Motors Tasarımcısını İşe Aldı

Tesla Motors’ta iki sene boyunca kıdemli tasarım yöneticisi olarak çalışan Andrew Kim, Apple tarafından işe alındı.

Minimalist tasarımlarıyla dikkat çeken ve ilk olarak 2013 senesinde Microsoft tarafından işe alınan Andrew Kim, Apple tarafından işe alındı. Kim, Microsoft’ta çalışmasının ardından elektrikli otomobil teknolojisinde öncü olan Tesla Motors’a geçiş yapmış ve şirkette iki sene boyunca kıdemli tasarım yöneticisi olarak çalışmıştı.

Kim’in, elektrikli otomobiller ve sürücüsüz araçlar konusunda oldukça tecrübeli bir şirkette çalışmasının ardından Apple’a geçiş yapması, şirketin sürücüsüz otomobil projesini bir adım ileri taşıma çabası olarak değerlendirildi.

Apple’ın sürücüsüz otomobil teknolojisi üzerinde çalıştığı ve çalışmalarını tamamen gizli tutmak amacıyla elinden geleni yaptığı biliniyor. Öyle ki çalışmalar birkaç senedir devam ediyor olmasına rağmen, geçtiğimiz seneye kadar sürücüsüz otomobille ilgili olarak şirketten herhangi bir açıklama gelmemişti.

“1. Gün” açıklamasıyla yeni şirketinin logosunu sosyal medyadan paylaşan Kim, Cupertino merkezli şirkete tecrübesiyle katkı sağlamış olacak.