Yeni iPhone Modellerinin Tanıtılacağı Apple Etkinliğinin Tarihi Belli Oldu

Wall Street Journal’da yayınlanan habere göre Apple, yeni iPhone modellerini 12 Eylül 2017’de tanıtacak.

iPhone 7S veya iPhone 8 adıyla piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone modelleri söylentilere göre Eylül ayında tanıtılacak. Wall Street Journal’da yer alan habere göre merakla beklenen bu yeni iPhone modelleri, Apple’ın 12 Eylül 2017 tarihinde düzenleyeceği iPhone etkinliğinde tanıtılacak.

Etkinlikte Apple‘ın üç yeni cihazı tanıtması öngörülüyor. Bunlar ise tüm kasayı kaplayan OLED ekran ve 3D yüz tanıma teknolojisine sahip yeni bir iPhone modeli (muhtemelen iPhone 8) ve iPhone 7 ile iPhone 7 Plus modellerinin güncellenmiş sürümleri olması bekleniyor.

WSJ’nin haberinde ayrıca etkinliğin yeni Apple Park‘ta Steve Jobs’un anısına inşa edilen Steve Jobs Tiyatrosu‘nda düzenleneceği de belirtiliyor. Ancak alanın o tarihe kadar tamamlanıp tamamlanamayacağı henüz belli değil.