Apple, iPhone’a Arka Kapı Yerleştirilmesi Önerisine Karşı Çıktı

Apple, Avustralya’nın tüm iPhone modellerine arka kapı ekletecek yasa teklifine karşı çıktı ve teklifin geri çekilmesini istedi.

Apple, ABD’nin ardından Avustralya’nın da telefonlara arka kapı ekleme isteğine karşı çıktı. Ağustos ayında hükumetin değerlendirmeye sunduğu “Telecommunications and Other Legislation Amendment (Assistance and Access) Bill 2018” isimli yasa teklifiyle birlikte ülkede faaliyet gösteren şirketlerin, gerekli durumlarda yetkililerle kişisel verileri paylaşması gündeme gelmişti. Yasa teklifinde, kişisel verilerin paylaşılabilmesi adına cihazlara (akıllı telefon, kişisel bilgisayar vb.) arka kapı yerleştirilmesi gerekliliği de yer alıyordu.

Yasa teklifinin büyük güvenlik sorunlarına yol açabileceğini düşünen şirket, Avustralya’nın istihbarat ve güvenlik komitesine yedi sayfalık bir belge sundu. Bu belgede arka kapı ekleme gibi işlemlerin cihazların güvenliğini düşüreceği, siber güvenlik tehditlerinin artış gösterdiği bugünlerde bu gibi adımların büyük sorunlara neden olabileceği belirtildi.

Avustralya’nın bu yasa teklifini kabul etmesi durumunda Apple’ın yasaya uymaktan başka çaresi bulunmuyor.