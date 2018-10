Apple Trump’a Özel Olarak “iPlane” Üretebilir

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Kanye West, Apple’dan özel bir uçak üretmesini istedi. Trump’ın “Air Force One” isimli özel uçağı yerine Apple tarafından üretilecek yeni bir uçağın daha iyi olabileceğini dile getiren şarkıcı, böylece ABD merkezli şirketin bir ilke imza atmış olacağını ve ABD Başkanı’nın kendine yaraşan bir uçak kullanabileceğini belirtti.

Kanye, Apple tarafından üretilecek uçağın “iPlane 1” olarak isimlendirilebileceğini söyledi ve 2012 senesinde internette paylaşılan bir özel uçak konseptini ABD Başkanı’yla paylaştı. Konsept, tamamen hidrojenle çalışan bir uçak tasarımını gösteriyor.

Kanye's hydrogen iPlane photo is a 2012 concept from an industrial designer pic.twitter.com/oVUMgliGqg

— James Titcomb (@jamestitcomb) October 11, 2018