Apple Watch Sayesinde Hayatı Kurtulanları Konu Alan Belgesel Yayınlandı

Apple, Apple Watch sayesinde hayatı kurtulan kullanıcılarını konu alan “Real Stories” isimli belgeselinin ilk iki videosunu YouTube kanalı üzerinden paylaştı.

Apple Watch üzerinde yer alan sensörlerin bazı durumlarda kullanıcıların hayatını kurtarabildiği veya var olan ciddi sağlık sorunlarını öğrenmelerine yardımcı olduğuyla ilgili haberleri birçoğumuz görmüşüzdür. Apple, bu önemli hikayelerin yalnızca haberlerle sınırlı kalmamasını amaçlayarak Watch sayesinde hayatı kurtulan veya önemli bir hastalığını öğrenen müşterileriyle, iki videodan oluşan bir belgesel çekti.

Videolar sırasıyla 1.5 ve 4.5 dakika uzunluğunda. İlk videoda akıllı saat sayesinde sepsis hastalığını öğrenen “Michael Jackson” isimli bir kullanıcının konuşmasına yer verilmiş. İkinci videoda ise akıllı saatin çeşitli şekillerde hayatını kurtardığını söyleyen birçok kullanıcı yer alıyor.

Videolar, Series 4 modellerine ECG desteğinin getirildiğinin duyurulmasıyla birlikte paylaşıldı. Belgeselin anahtar cümlesi ise TIME dergisine verdiği röportajda Tim Cook’un, toplumda Apple’ın rolü üzerine söylediği “Apple’ın insanlığa en büyük katkısı, insanların sağlıklı olmasını ve iyi hissetmesini sağlamak olacaktır.” sözü oldu.