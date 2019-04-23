Apple’dan Amazon’a Aylık 30 Milyon Dolarlık Ödeme

Teknoloji devi Apple’ın Amazon’un bulut servisi olan AWS için aylık 30 milyon dolar ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Apple şirketinin iPhone’un ötesine geçen yatırımları ve gelişimi yazılım alanına yönelmeye başladı. Şirketin bulut servisleri alanına yönelik olarak attığı adımlarda Amazon‘un bulut servisinin payı oldukça büyük. CNBC’ye göre Amazon Web Services‘in en büyük müşterilerinden bir tanesi de Apple. Şirketin Amazon bulut servisine yaptığı ödemeler ile beraber aylık 30 milyon doları geçen bir giderinin olduğu belirtiliyor.

Apple’dan Yazılım Servislerine Dev Yatırım

Amerikalı teknoloji devi firma hakkında çarpıcı iddialar ortaya atan CNBC’nin raporlarına göre firma, AWS ile resmi olarak çalıştığını söylemedi. Firmanın sessizliğine rağmen yıllık 360 milyon doları aşan ödemeleri, AWS ile sıkı bir ilişki içinde olduğunun bir kanıtı diyebiliriz. Bulut servisleri için Amazon’a ödeme yapan dev firmalar arasında Apple’ın yanı sıra, Lyft ve Pinterest gibi şirketler de bulunuyor. Uber’in rakibi olan Lyft, Amazon ile 2021 yılına kadar devam eden sözleşmesi gereği 300 milyon dolarlık bir ödeme yapacağı geçtiğimiz günlerde basın ile paylaşmıştı.