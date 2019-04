Apple’dan Notre Dame Restorasyonu İçin Bağış

Paris’in simgelerinden olan ve 856 yıllık tarihi ile dünyanın önemli yapıları arasında yer alan Notre Dame Katedrali, renovasyon çalışmaları esnasında çıktığı düşünülen bir yangın ile ciddi şekilde hasar gördü. Katedralin ünlü kulesinin de yıkılmasına sebep olan yangın, yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından ancak söndürülebildi. Tüm dünyayı üzen bu felaketin ardından ilgili yapının restorasyonu için de bir bağış kampanyası başlatıldı.

Fransa’nın tarihi eserleri hakkında çalışmalar yapan Miras Vakfı tarafından başlatılan bağış kampanyasına birçok kişi ve şirketlerden de destek geldi. LVMH, L’Oreal, Total, Credit Agricole, CapGemini gibi firmaların yanı sıra, Fransız milyarder Marc Ladreit de Lacharriere, Telekomünikasyon şirketi Bouyges’un Genel Müdürü Martin Bouyges de bağış kampanyası kapsamında destek verdi.

Destek veren firmalara şimdi de teknoloji devi Apple katıldı. Apple CEO’su Tim Cook, paylaştığı bir tweet’te şirketin Notre Dame’ın restorasyon çalışmalarına destek vereceğini duyurdu.

We are heartbroken for the French people and those around the world for whom Notre Dame is a symbol of hope. Relieved that everyone is safe. Apple will be donating to the rebuilding efforts to help restore Notre Dame’s precious heritage for future generations.🇫🇷

