Araç Kiralama Fırsatlarını Vivi İle Yakalayın

Karşılaştırmalı araç kiralama sistemi ile öne çıkan Vivi, rekabetçi fiyatlar ve kaliteli hizmet vaadiyle iddiasını sürdürüyor.

Online araç kiralama sektörü hareketliliğini sürdürmeye devam ediyor. Sektörün bu kadar gelişmesinde 2013 yılından bu yana hizmet veren vivi.com.tr, daha iyi fiyat ve servis vaadiyle yılda 30 binden fazla rezervasyon aldığını söylüyor.

Araç kiralama arama motoru olan Vivi, kapsamlı bir algoritma geliştirdiklerini ve uluslararası firmalarının da sisteme dahil olmasıyla daha da büyüdüklerini belirtiyor. Ayrıca yapmış olduğu anlaşmalarla hem tedarikçiye hem de kullanıcıya en güvenli şekilde araç kiralama hizmeti sağladığını iddia ediyor.

Karşılaştırmalı araç kiralama mottosuyla hizmet veren Vivi, oto kiralama firmalarını bir araya getirmesiyle daha rekabetçi fiyatlar ve hizmet sunma iddiasında. Satış noktası olarak birçoğu havalimanlarında konumlanan rent a car firmalarından farklı olarak adrese teslim seçeneği de sunuyor. Vivi’nin kendi verilerine göre 2016 yılındaki araç teslimatlarının yüzde 50’si hava alanlarına, yüzde 30’u ofis teslim ve yüzde 20’si adres teslimi olarak gerçekleşmiş durumda.

Vivi’nin arkasındaki isim olan bilgisayar mühendisi Uğur Çoban, kurucusu olduğu bu projeyi hem yatırımcı, hem de girişimci ruhuyla geliştirdiğini; geliştirme sürecinin ise 1.5 yıldan fazla sürdüğünü belirtiyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

Vivi, anlaşmalı olduğu rent a car firmalarının fiyatlarını, araç teslimat noktalarını, teslimat saatlerini, araç müsaitliklerini, çalışma şartlarını ve diğer tüm detayları gerçek zamanlı takip ederek, kullanıcılarına yapılan aramalarda en iyi sonuçları gösteriyor.

Sonuçlar arasında seçtiğiniz araç için ön ödeme yaparak, rezerve edebiliyorsunuz. Rezervasyon formunda aracı teslim alacağınız müşteri temsilcisinin iletişim bilgilerini görebiliyorsunuz.

Vivi Özellikleri

Dünyanın her yerinden, her yerine rezervasyon yapabilirsiniz,

Uluslararası firmalar ve local firmalar ile birlikte gerçek-zamanlı karşılaştırma yapabilirsiniz,

Araç müsaitliği, şartları, teslimatları vs hakkında bilgi alabilirsiniz,

Tüm işlemleri online yapabilirsiniz (iptal / değişiklik buna dahil ve ücretsiz),

İstediğiniz tarihlerdeki kampanya ve fırsatlardan haberdar olabilirsiniz,

Geliştirmiş olduğu Vobot sayesinde tüm fiyatları takip edebilirsiniz,

Her şey online ve sistematik olduğu için rezervasyon onayı gibi bekleme süreci yaşamazsınız.

Müşteri memnuniyet vb. durumlar göz önüne alınarak sıralama yapılmaktadır.

Araç kiralamadan önce müşteri memnuniyeti bakımından 10 üzerinden 8.4 puan aldığı belirtilen Vivi’yi denemek isterseniz vivi.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.