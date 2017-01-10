Artık “Yahoo” Yok, “Altaba” Var!

İnternet dünyasının en köklü şirketlerinden biri olan Yahoo, ismini “Altaba” olarak değiştirme kararı aldı.

En büyük internet şirketlerinden biri olmasına rağmen özellikle son yıllarda mali sıkıntılar yaşayan Yahoo‘nun, 4.83 milyar dolara Verizon’a satılacağını sizlerle paylaşmıştık. Ancak yapılan bu köklü değişiklikler bununla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor.

Yapılan değişikliklerden en ilginç olanı isim değişikliği oldu diyebiliriz. Zira “Yahoo” ismi artık tarihe karışarak yerini “Altaba” ismine bırakıyor. Altaba şirketi, Verizon’un anlaşması dışında kalan Yahoo’nun Alibaba’daki %15 ve Yahoo Japan’daki %35.5 hisselerinden oluşuyor. Dolayısıyla yeni ismin “Altaba” olmasında “Alibaba” isminin de etkisi olduğu tahmin ediliyor.

Marissa Mayer olmayacak

Yeni isim altında baştan yapılandırılan Yahoo’da, yönetim kurulunda da değişiklikler yapılacağını belirtmek gerekiyor. Altaba’nın yönetim kurulunda Yahoo’nun şimdiki yönetim kurulundan sadece Tor Braham, Eric Brandt, Catherine Friedman, Thomas McInerney ve Jeffrey Smith yer alacak. Marissa Mayer de dahil olmak üzere bunların dışında kalan üyeler ise yeni şirketin yönetim kurulunda olmayacak.

2012’den bu yana Yahoo’da CEO olarak görevini sürdüren Marissa Mayer, Altaba’nın yönetim kurulunda yer almayacak olsa da, farklı pozisyonlarda görevini sürdüreceği düşünülüyor. Yapılan en güçlü tahmin ise Mayer’in Verizon’daki Yahoo entegrasyonu dahilinde bir görev alması yönünde. Ancak bununla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadığını da belirtmek gerekiyor.