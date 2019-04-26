Bakan Turhan’dan Fiber Açıklaması: “Hedefimiz 550 Bin Km”

Türkiye’nin fiber internet altyapısı hakkında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “2023 yılına kadar 550 bin kilometreye ulaşacağız” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye’deki fiber altyapının geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye dijitalleşen dünya şartlarına uyum sağlamaya çalışırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan internet dünyasında fiber internet alanına öncelik verileceğini açıkladı.

Geçen yıl sonuna kadar 350 bin km’lik fiber altyapının tamamlandığını, bu yıl sonuna kadar ise 380 bin kilometreye ulaşılmasının hedeflendiğini belirten Turhan, çalışmaların bu kapsamda ilerlediğini söyledi. Turhan, bu sürecin mobil ve sabit bağlantılarda en geniş şekilde yayılım göstereceğini ve böylelikle işlerinde hızlanacağını belirtti.

“2023 hedefimiz 550 bin km”

İlgili çalışmalar için şirketlere destek verdiklerini ve baz istasyonlarından alınan ücretlerin alınmadığını ifade eden Turhan, bu ücretler yerine satışların üzerinden yüzde 5 ücret alınmasına karar verildiğini ifade etti. Ortak şebekelerin yapılanmasıyla ilgili de düzenleme yapılacağı ve bu sayede daha verimli bir kullanım sağlanacağı da belirtildi.

Bakan Cahit Turhan ayrıca 2023 yılı için ilk hedeflerinin 550 bin kilometre fiber internet altyapısına ulaşmak olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.