Bakteriler, Antibiyotiklerden Etkilenmemek İçin Uykuya Yatıyor

Bazı bakteri türlerinin antibiyotiklerden etkilenmemek için uyku durumuna geçtiği keşfedildi. Bakteriler, uykuya geçmek için özel bir enzim kullanıyor.

Kopenhag Üniversitesinde görevli bilim insanları, bakterilerin antibiyotikleri atlatmak için yeni bir yöntem geliştirdiğini keşfetti. Patojenik bakteriler üzerinde yapılan çalışmalar, bünyesinde bulunan özel bir enzim sayesinde bazı türlerin antibiyotiği algılayabildiğini ve zarar görmemek için kış uykusuna benzer bir uyku durumuna geçiş yaptığını ortaya koydu. Yalnızca birkaç bakteri türünün bu davranışı sergilediği ve gayet başarılı bir şekilde antibiyotiği atlatabildikleri gözlemlendi.

Bilim insanları uykuya geçen bakterilerin antibiyotiği nasıl atlatmayı başardığını henüz anlayabilmiş değil, ancak uyku durumunda olan bakterilerde gelişme sürecinin de durduğu fark edidi. Gelişme sürecinin durmasıyla birlikte bakterinin vücutta yarattığı etkiler de duraklıyor, fakat antibiyotik etkisinin sonlanmasıyla birlikte bakteri yeniden etkin duruma dönüyor.

Enzim üzerinde çalışılıyor

Bilim insanlarına göre bu tür bakterilerle başa çıkmanın anahtarı, özel enzimlerinde gizli. Araştırma ekibinin liderlerinden birisi olan Profesör Gerdes, enzimin keşfi sayesinde gelecek senelerde antibiyotiklerin daha etkili olacak şekilde geliştirilebileceğini, bunun yapmak için enzim üzerinde detaylı çalışmaların yapılması gerektiğini dile getirdi.