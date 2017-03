B.E.S.T 3 Etkinliği 13-14 Mart’ta Kocaeli Üniversitesi’nde!

IEEE KOU EMBS komitesi tarafından organize edilen B.E.S.T 3 etkinliği bu yıl 13-14 Mart’ta düzenleniyor.

Bu yıl IEEE KOU EMBS (Engineering in Medicine And Biology Society) komitesi tarafından üçüncüsü düzenlenecek olan B.E.S.T 3 etkinliği, 13-14 Mart tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu‘nda katılımcılarını bekliyor.

Sağlık ile mühendislik arasındaki köprünün ele alınacağı B.E.S.T 3 etkinliği, alanında uzman ve yetkili kişiler ile sektörün nabzını hissetmek isteyen katılımcıları bir araya getirecek.

B.E.S.T Etkinliği Nedir?

Açılımı Biomedical Engineering Systems and Technologies olan B.E.S.T, iki gün boyunca üniversite öğrencilerini kendi sektörlerine yön veren firmaları, akademik kariyer sahipleri, yetkili hastane yöneticileri ve kamu alanında önde gelen isimleri ile buluşturan bir etkinlik. Etkinlikte öğrencilerin iş hayatında karşılaşabilecekleri zorlukları öğrenmeleri, kariyer tavsiyeleri almaları, son çıkan teknolojilerin tanıtılması ve ünlü isimlerle bir araya gelmeleri amaçlanıyor.

Ücretsiz olacak, sertifika verilecek

Etkinliğe katılım sağlayacak olanların sadece Kocaeli Üniversitesi öğrencileri ile sınırlı olmadığını; etkinliğin farklı üniversitelerde okuyan öğrencilere de açık olduğunu belirtmek gerekiyor. Ücretsiz olan etkinlikte katılımcılar etkinlik sonunda sertifika da alabilecekler.

