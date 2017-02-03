Beyonce’den Instagram Rekoru

ABD’li ünlü pop yıldızı Beyonce, paylaştığı bir fotoğraf ile Instagram’da yeni bir rekora imza attı.

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram‘da yeni bir rekora daha imza atıldı. ABD’li ünlü şarkıcı Beyonce, paylaştığı fotoğraf ile bir gün içerisinde rekor beğeni alarak tarihe geçti.

93 milyondan fazla takipçisi olan Beyonce’nin ikiz bebeklere hamile olduğunu duyurduğu Instagram paylaşımı, üzerinden henüz bir gün bile geçmemesine rağmen milyonlarca beğeni aldı. Kısa süre içerisinde 8.7 milyondan fazla beğeni alan fotoğrafa 400 binin üzerinde de yorum yazıldı.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. – The Carters A photo posted by Beyoncé (@beyonce) on Feb 1, 2017 at 10:39am PST

Beyonce’den önceki rekor ise bir diğer ABD’li pop yıldızı Selena Gomez‘e ait. 108 milyondan fazla takipçisi olan Gomez’in Haziran 2016’da paylaştığı fotoğraf, bugüne kadar 6 milyondan fazla beğeni almış durumda. Ancak bu paylaşımın ücretli olarak öne çıkarıldığını; yani Instagram’da reklam vererek etkileşim sayısının arttırıldığını belirtmek gerekiyor. Bu bağlamda düşünüldüğünde Beyonce’nin gönderisinin organik olarak aldığı beğeni sayısının gerçek bir rekor olduğunu söylemek mümkün.

when your lyrics are on the bottle 😛 #ad A photo posted by Selena Gomez (@selenagomez) on Jun 25, 2016 at 2:03pm PDT

Selena Gomez’den önceki rekor ise 2015 yılında paylaştığı fotoğraf ile 3.5 milyondan fazla beğeni alan ABD’li ünlü model Kendall Jenner‘a aitti.