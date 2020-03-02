Bir Web Sitesi Kurmanın 5 Farklı Yolu

Web siteleri, günümüzde iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte artık pek çok farklı amaç için adeta bir ihtiyaç haline gelmiştir. Hayatımızın her alanında yer alan interneti, kendi amaçlarını gerçekleştirmek için insanlara ulaşmak isteyen herkes yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Bu amaç kimi zaman kurumsal bir şirket için satış yapmak iken, kimi zaman da bir fotoğrafçı için çektiği fotoğrafları paylaşmak olabilmektedir.

Herkes için bir ihtiyaç halini almasıyla birlikte bir internet sitesi kurmak isteyen kişilerin aklını en çok kurcalayan sorulardan biri “nasıl kolay bir şekilde internet sitesi kurabilirim?” olmaktadır.

Ancak bu soruyu soranların akıllarına korktukları gibi birbirinden karmaşık kodlama ve yazılım işlemlerinin gelmesine gerek yok. Elbette ki bir internet sitesi yazılım bilgisi ile de geliştirilebilmektedir. Ancak halihazırda milyonlarca internet sitesinin varlığı düşünüldüğünde bunların hepsinin üst düzey yazılım bilgisi ile kurulduğunu söylemek anlamsız olacaktır.

Bu yazımızda bir internet sitesi kurmanın 5 farklı yolundan bahsedeceğiz. Esasen yazılım bilgisi ile site nasıl kurulur basitçe ifade ettikten sonra pratik site kurma yollarını bilgisayar ve bilişim teknolojileri ile haşır neşir olmayan veya sıfırdan site kurmak için vakit harcamak istemeyen kişiler için de pratik yöntemleri sıralayacağız.

Kodlayarak web sitesi yazmak

“İnternet sitesi kurmak” denilince akla gelen ilk yöntem yeri geldiğinde aylarca uğraşarak sitenin tüm detaylarını en başından yazmaktır. Bu yöntemi benimseyecek kişilerin temel düzeyde de olsa yazılım bilgisine sahip olmaları gerektiğinden bahsederek konuya başlayalım.

İlk olarak internet sitelerinin nasıl yayın yaptığından bahsetmek makalenin geri kalanındaki yöntemler için de faydalı olacaktır.

Bir internet sitesi, içeriğindeki verileri kullanıcılara “server” (sunucu) adı verilen unsurlar aracılığıyla iletir. Sunuculara yüklenen veriler kullanıcının o internet adresini tarayıcısına yazmasının ardından siteye ulaşmak isteyen kişinin bilgisayarına iletilir.

Yani bir internet sitesi kurmak için ilk olarak sitenin yayın yapacağı sunucuya sahip olmanız gerekmektedir.

Tabi ki tüm internet siteleri kendilerine ait sunucular üzerinden yayın yapmazlar. Daha küçük çaptaki internet siteleri için bünyelerinde yer alan sunucuları belli süreliğine kiralayan hosting şirketlerini kullanarak yayın yapmak, maliyeti düşürme adına sık tercih edilen yöntemlerden biridir.

Bununla birlikte sıfırdan internet sitesi kodlamak için yerine göre bir veya birden fazla yazılım diline hakim olmanız gerekmektedir.

En geleneksel ve eski web yazılım dili olarak HTML gösterilebilir. HTML’in yanı sıra web tasarımı için en çok kullanılan yazılım dilleri C#, VB.NET, PHP, JavaScript, ASP.NET, XML gibi dillerdir.

Bunların her biri internet sitesini baştan sona yazmak için kullanılabilir. Bununla birlikte ülkemizde en çok kullanılan yazılım dilleri Python ve PHP dilleridir.

Bu diller kullanılarak kompleks bir internet sitesi yazmak aslına bakılırsa ciddi uzmanlık ve vakit gerektirmektedir. Zira bir internet sitesini sıfırdan yazmak sitenin her detayını planlamayı ve düşünmeyi gerektirmektedir.

Dolayısıyla alanında uzman olan pek çok kişi de bu maliyetten kaçınma adına hazır site yazma platformlarına yönelmektedir. Bizim de yazının devamında belirteceğimiz platformları kullanarak site kurmak en pratik yöntemdir.

WordPress ile web sitesi kurma

Sırada en popüler web sitesi kurma platformlarından WordPress var. WordPress ile satın aldığınız hosting üzerinden yayın yapan sitenizin alt yapısını kurabilirsiniz.

WordPress ile internet sitesi kurmak için öncelikle alan adınızı ve sunucunuzu almanız gerekmektedir. Ancak satın alacağınız sunucunun performansı ve bu sunucunun WordPress yapısını ne kadar iyi desteklediği de oldukça önemli. Bu bağlamda Hostinger gibi uygun fiyatlı, WordPress performansı yüksek ve web sitesi kurulumu konusunda kolaylıklar sağlayan seçenekleri tercih edebilirsiniz.

Sonrasında sitenizin dosya yöneticisine WordPress’in açık kaynak kod dosyasını yükledikten sonra sitenin yönetici paneline girmeniz gerekmektedir.

Giriş işleminin ardından temalar bölümünden dilediğiniz temayı seçerek kurabilirsiniz. Bununla birlikte özel olarak WordPress teması yazıp sitelerinden indirme imkanı sunan yerlerden beğendiğiniz temaları ücretli veya ücretsiz bir şekilde indirip sitenize kurabilirsiniz.

WordPress’in en büyük avantajlarından biri de yaygın kullanım alanıdır.

Web site kurucusu kullanmak

Web sitesi kurmak isteyenler hazır web sitesi kurma platformlarını da bu işlem için tercih edebilir.

Piyasada halihazırda birbirinden farklı hazır internet sitesi kurma platformu kullanıcılarına hizmet vermektedir.

Bu platformların WordPress’ten farkıysa WordPress’in kullanımının bilgisayar ortamına hakim olmayan kişiler tarafından zor anlaşılabilmesidir. Ancak diğer platformlarda internet sitesi hazırlamak, bilgisayar kullanımını düşük seviyede bilen kişiler için bile oldukça kolaydır.

Ancak hazır internet sitesi hazırlama platformlarının en büyük dezavantajı, -WordPress’ten farklı olarak- platformun kodlarına müdahale etme konusunda birtakım problemler yaşanabilmesidir. Bu noktada WordPress gibi açık kaynak paylaşım yapan platformlar olduğu gibi tamamen dışarıdan müdahaleye kapalı platformların sayısı daha fazladır.

Ancak bu tip platformlarla internet sitesi hazırlarken bu platformların birçoğunun aynı zamanda hosting ve alan adı hizmeti sunduğunu göreceksiniz. Bu sayede sitenizin yayın yapacağı sunucu ve diğer teknik altyapıya aynı sistem üzerinden erişim sağlamak bu platformların bir diğer avantajı olarak görülebilir.

Profesyonellerden destek almak

Bir internet sitesi kurmanın farklı bir yolu da bu işi profesyonel olarak yapan kişilerden hizmet almaktır.

Bununla ilgili basit bir internet araştırması sonucunda dahi binlerce web geliştirici bulmanız mümkündür. Bu geliştiricilerle iletişim kurarak sitenizi onlara tasarlatabilirsiniz.

İnternet sitesi kurdurma işlemini profesyonellere yaptırmanın en büyük avantajı bu alanda internet üzerinden hizmet veren kişi sayısının oldukça yüksek olmasıdır. Özellikle freelancer olarak bu işi yapan kişiler, oldukça düşük maliyetlerle bu işlemi gerçekleştirebilmektedir.

Ancak bu noktada profesyonellerden yardım alınması seçeneğini tercih ederken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Bu noktalar şunlardır:

Öncelikle sitenizi kuracak kişinin maliyeti belirlerken maliyet unsurlarını açık bir şekilde sizinle paylaşmasını isteyin.

Sitenizi kuracak kişinin siteyi hangi platform ile kuracağını öğrenin. Eğer sitenizi en temelden tüm kodlarını yazarak kuracaksa bunu hangi programlama dilinde yapacağını öğrenin.

Satın alacağınız hizmet içerisinde ürünün tesliminin ardından destek verilip verilmeyeceğini öğrenin. Satış sonrası destek söz konusu değilse en azından ürün tesliminin ardından 6 ay gibi bir süre sitenin işleyişi ile ilgili çıkabilecek problemler noktasında destek talebinde bulunun.

Siteyi yaptıracağınız kişiyi eğer freelance platformlarından seçiyorsanız bu platformlarda önceki işlerinden aldığı puanları yüksek olan kişileri seçin. Önceki işleri problemli olan kişilerden uzak durmaya çalışın.

Themeforest’tan destek satın almak

Öncelikle Themeforest’ın ne olduğundan kısaca bahsedelim. Themeforest, her alanda internet sitesi geliştiren ve tasarlayan kişiler için bir pazar olarak tanımlanabilir. Envato Market bünyesinde olan site, internet sitesi denildiğinde akıllara ilk gelen altyapı platformlarından biridir.

Themeforest’ta bir internet sitesi hazırlama noktasında ihtiyaç duyabileceğiniz her tür yazılım ve programı bulabilirsiniz. CMS’ler (içerik yönetim sistemleri) için ücretli temaların satışının yanı sıra e-ticaret şablonları, sık kullanılan HTML yapıları, Photoshop temaları da sitede satışı yapılan diğer ürünlerdendir.

Özellikle CMS kullanan veya sitesini sıfırdan tasarlamak isteyen kişilerin faydalanabileceği bir platform olan Themeforest’ta satışı yapılan içerikler sitenizi kurma aşamasında büyük kolaylık sağlayacaktır.

Örneğin; sitenizin tasarımı ile ilgili temel yapıyı Themeforest üzerinden sağlamış olduğunuz ana şablondan faydalanarak halledebilirsiniz. Veya sitenizde içeriklerin sitenin neresinde yer alacağı ile ilgili temel yapıyı Themeforest’tan elde edeceğiniz HTML şablonuyla çözebilir ve bu şablon üzerinde oynama yaparak sitenizi sıfırdan yazmak yerine hazır kodlar üzerinden tasarlayabilirsiniz.

Bununla birlikte sitenizde kullanmak istediğiniz farklı özellikler için özel olarak yazılmış yazılımları da Themeforest’tan sitenize entegre edebilirsiniz.