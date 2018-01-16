Bitcoin 1 Saat İçerisinde 11 Bin Dolara Kadar Geriledi

Popüler kripto para birimi Bitcoin, yaklaşık 1 saat içerisinde yüzde 10’dan fazla değer kaybederek son zamanların en büyük düşüşünü yaşadı.

Son zamanların en çok konuşulan kripto para birimi Bitcoin, özellikle son aylarda yaşadığı ani iniş çıkışlar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Aralık ayında yaşadığı ani çıkış ile yaklaşık 20 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, aynı ayın sonundan itibaren dengesiz iniş çıkışlar yaşamaya devam ediyor.

Ocak ayında da bu dengesiz iniş-çıkışlarını sürdüren popüler kripto para birimi, 16 Ocak günü itibariyle sert bir düşüş yaşadı ve yaklaşık 11 dolara kadar geriledi. 1 saat içerisinde yüzde 10’dan fazla değer kaybeden Bitcoin’in bu düşüşü, 5 Aralık 2017 tarihinden itibaren yaşadığı en sert düşüş oldu.

Peki Bitcoin neden bu kadar düştü?

Bitcoin’in bu ani düşüşünün ardında bazı sebeplerin yattığı da belirtiliyor. Çin‘in kripto para ticaretine yönelik kısıtlamaları tartışmaya açması Bitcoin’in etkilenmesinin ardındaki sebeplerden biri olduğu düşünülüyor. Güney Kore‘de kripto para borsalarının yasaklanmasının gündeme gelmesi de Bitcoin değerini etkileyen bir diğer sebep olarak belirtiliyor.

Ayrıca Almanya Merkez Bankası‘nın kripto paralar için global ölçekte düzenlemelere ihtiyaç olduğunu açıklaması da yatırımcıları kaygılandırmış durumda.

BUNLARA DA GÖZ ATIN: