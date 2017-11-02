Bitcoin 7300 Doları Aşarak Rekor Seviyeye Ulaştı

Dijital para birimi olarak bilinen ve son zamanlarda değeri katlanarak artan Bitcoin, 2 Kasım itibariyle 7300 doları aşarak rekor seviyeye ulaştı.

Özellikle son zamanlarda sürekli değerlenmesiyle gündeme gelen sanal para birimi Bitcoin, 2 Kasım 2017 itibariyle tarihteki en yüksek değerine ulaştı.

Gün içerisinde değer grafiğinde sıkça iniş çıkış yaşayan Bitcoin, öğle saatlerinde maksimum seviyesine ulaştı ve 1 BTC‘nin değeri öğle saatlerinde 7340 dolara kadar çıktı. Böylece tarihte ilk kez 7000 doları aşmış oldu.

Bitcoin Nedir? Nasıl Kazanılır? Avantajları ve Dezavantajları Nedir?

Öğle saatlerinden sonra yeniden düşüşe geçen Bitcoin‘in bundan sonra nasıl bir grafik göstereceği ise tahmin edilemiyor. Zira geçmişe dönüp bakıldığında Bitcoin’in çok fazla iniş çıkış yaşaması kendisini öngörülemez bir para birimi haline getiriyor diyebiliriz.