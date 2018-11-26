Bitcoin İki Hafta İçinde %40 Değer Kaybetti

Son zamanların en büyük düşüşünü yaşayan popüler kripto para birimi Bitcoin, iki hafta içerisinde yüzde 40 değer kaybetti.

Son aylardaki durağan halini bir süredir koruyan popüler kripto para birimi Bitcoin, özellikle son iki hafta içerisinde %40 değer kaybederek son zamanlardaki en sert düşüşünü yaşadı.

Özellikle 2017’nin sonlarına doğru büyük bir çıkış yaparak gündeme oturan popüler kripto para birimi Bitcoin, 20,000 dolara kadar yükselmiş; ardından düşüşe geçmişti. Son aylarda ise durağan şekilde 6 ile 7 bin dolar arasında seyreden kripto para birimi, son iki hafta içerisinde yaklaşık %40 değer kaybederek 3500 dolara kadar geriledi.

Nisan 2013 tarihinden bugüne kadar yaşadığı en büyük düşüş oranını gören Bitcoin, hafta içerisinde 3500 dolara kadar gerilemiş durumda. An itibariyle ise (26 Kasım 2018, 16:30) 3900 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Bitcoin Hakkında Bilmeniz Gereken 9 Önemli Bilgi

Kripto para sektöründeki tek hareketliliğin Bitcoin’de olmadığını da belirtmek gerekiyor. Öyle ki hemen hemen tüm kripto para birimlerinde yaşanan bu değer kaybına, Bitcoin’e paralel olarak özellikle Bitcoin Cash’te de rastlamak mümkün.