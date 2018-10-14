Yeni özelliklere kavuşan Boston Dynamics’in ünlü Atlas robotu, artık birçok farklı parkur hareketini de kolaylıkla yapabiliyor.

Boston Dynamics tarafından geliştirilen robotlar, her geçen gün farklı özellikleriyle karşımıza çıkıyor. Ancak sahip olduğu yeni kabiliyetler artık endişe verici seviyelere gelmiş durumda.

Şirketin ünlü insansı Atlas robotu da yeni özelliklere kavuştukça namını arttırmaya devam ediyor. Daha önce ormanda engebeli yollarda yürüyüşe çıkan robot, çeşitli geliştirmelerin ardından gerçekçi bir denge kabiliyetine kavuşmuştu. Odaklanma, karda yürüme, engelleri aşma, eşya taşıma, düştüğü yerden hızlıca ayağa kalkabilme, kapıları açabilme gibi özelliklere sahip olan bu robot şimdi de parkur hareketlerini oldukça kolay bir şekilde yapabiliyor.

Şirket tarafından yayınlanan yeni videoda da görüldüğü üzere yeteneklerini bu kez parkurda sergileyen Atlas, dengeli ve gerçekçi bir zıplama, çapraz hareket etme ve dengede durma gibi hareketler ile gerçekten ürkütücü bir seviyeye geldiğini gösteriyor.

Yayınlanan videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz: